VLOG WATCH: Arci Munoz, nag-Seoul Searching sa Korea – Tunay na BTS Army Goals!

ADVERTISING

BTS ARMY ka ba? Kung yes ang iyong sagot, malamang ay masaya ka pero may kirot ng inggit sa Kapamilya actress na si Arci Munoz na certified BTS Army (tawag sa mga fans ng BTS o Bangtan Boys na pinakasikat na boyband sa mundo sa kasalukuyan). Bakit? Maliban sa kanyang BTS at BT21 collection at pagpunta sa concert ng grupo sa Amerika noong nakaraang taon ay napanood niya muli ang grupo sa kanyang trip sa Seoul, South Korea.

Tulad ng isang BTS Army na atat na atat na bisitahin ang South Korea, nakapasyal si Arci sa isang abandoned train station kung saan kinunan ang music video ng ‘Spring Day’ ng BTS; ang paboritong kainan nina Jin, RM, Suga, J-Hope, V, Jungkook at Jimin (favorite o ‘bias’ ni Arci); isang café na tinatambayan ng grupo at maging ang Japanese Restaurant na pagmamay-ari ni Kim Seokjin o Jin. Bumisita rin ito sa isang BT21 store at namili ng bagong merchandise. In short, Arci mapped a BTS Tour Itinerary para sa mga kapwa niya Army!

Panoorin ang nakakaaliw na fangirling na video ni Arci na may konting patikim sa performance ng BTS. Kung fan kayo ng grupo, i-click niyo na ang play button!