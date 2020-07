VLOG WATCH: Ang Nakakatakam na Breakfast Mukbang ni Kim Domingo!

ADVERTISING

BREAKFAST FOOD IS LIFE!

‘Yan ang aming sigaw every single day. Aminin ninyo – napaka-comforting ng Pinoy Breakfast Food kahit pa sa tanghali o gabi o sa midnight mo pa ‘yan kainin!

Pagkatapos ng kanyang Seafood Mukbang ay isang Breakfast Mukbang naman ang ipinatikim sa atin ng katakam-takam na si Kim Domingo! Rawr! Kung ganito ba naman kaganda ang bubungad sa’yo at yayayain kang kumain, sino ba naman ang aayaw? Oo na ‘yan!

Hayaan ninyo na samahan kayo ni Kim (virtually) na kumain ng Tinapa, Tocino, Corned Beef, Hotdog, Bacon, Tuyo, Spam, Ham, Talong, Fried Egg, Itlog na Pula, Fried Rice and Pandesal! Whew! Maubos kaya ni Kim ang lahat ng inihain niya?! Nakakagutom naman po talaga!

Gaganahan ka bang kumakin habang sinusubo ni Kim ang masustansyang talong? What about Longganisa? Or hotdog? Kinakain niya rin ang ulo ng Tuyo! Gusto mo yan? Gusto mo ‘yan! In true Kim Domingo fashion, sinagot ng seksing dalaga ang mga katanungan ng kanyang fans mula sa mga tanong na napapagod na siyang sagutin to her quarantine routine. Nood na dahil maliban sa kasabay mong lumafang si Kim, may kakuwentuhan ka pa! More Patikim ni Kim please!