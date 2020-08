VLOG WATCH: Ang Nakakapagod na Ultimate Closet Clean Out ni Maris Racal!

ADVERTISING

ISA KA BA sa mga tao na ang New Year’s Resolution ay mag-ayos ng closet? Magdeclutter ng room space? Mag-reorganize ng bahay?

Well, double check lang namin: Naayos mo na ba ang closet mo? Nagdeclutter ka na ba ng room space? Nag-reorganize ka na ba ng room? No? Hala siya! Kalahating taon ka nang naka-quarantine sa bahay, wala ka pa rin nagagawa?!

Isang well ulit: Hindi ka nag-iisa! Sa katunayan, marami talaga ang nagpaplano na magdeclutter ng kanilang bahay starting with their closet, pero dahil nagkatambak-tambak na ang mga pinaghalong damit at gamit plus stressed pa sa mga nangyayari sa mundo, hindi kayo masisisi kung medyo nakakaligtaan ninyo gawin ang mga New Year’s House Goals ninyo o kung tinatamad at walang energy. We feel you!

‘Yan din ang naranasan ng Kapamilya actress na si Maris Racal. Inumpisahan ng dalaga ang renovation ng kanyang bahay at pati na rin ang pag-reorganize ng kanyang kuwarto at closet. Sa kanyang pagkalkal ay narealize niya na marami na pala siyang damit na hindi nagagamit. Ang ilan ay ibinenta niya online at nakapagdeclutter din ito.

Kung minsan, kailangan natin manood ng cleaning out videos for inspiration dahil for some reason, nakakapagbigay ito ng motivation na aksyunan ang mga tasks na ipinagpapaliban natin.

Panoorin natin kung ang Ultimate Closet CleanOut ni Maris Racal at kahit nakakapagod, nakakahappy naman once you see the final product! Ano na? Nood na!