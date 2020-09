VLOG WATCH: Ang Bonggang Walk-in Closet at Shoe Collection ni Vhong Navarro!

ADVERTISING

MAHILIG ka ba sa sapatos? Dream mo ba magkaroon ng shoe collection na magmumukha nang shoe section ng department store ang bahay mo? Kung yes ang sagot mo, siguradong maiinspire ka sa pa-house tour ng It’s Showtime host and well-loved Pinoy comedian na si Vhong Navarro!

Katulad ng ilang celebrities, ang pamimili at pangongolekta ng sapatos ang isa sa passions ni Vhong. Sa sobrang dami ay two-storey na ang lagayan nito!

Ang nakakatuwa sa vlog ni Vhong ay kwinento niya rin ang mga interesting tidbits behind his favorite pairs. Kunsabagay, kung ikaw ba naman ay may stable showbiz career at tuloy-tuloy lang ang pasok ng income, hindi malayong makakapundar ka ng isang bonggang collection. Idagdag pa na may mga generous sponsors at gifts from family, friends and fans. Mapapa-sana all ka na lang talaga!

Need more inspiration? Panoorin ang nakakalula at nakakabilib na Shoe Collection at Walk-In Closet ni Vhong Navarro!