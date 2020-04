VLOG WATCH: Ang BLACKPINK Fangirling Experience ni Ella Cruz!

ADVERTISING

SA MGA KPOP fangirls natin sa Pilipinas, masasabi natin na isa na ang talented actress/dancer na si Ella Cruz sa pinakamapalad. Why? Sumayaw lang naman siya sa harap ng paborito niyang K-Pop Girl Band na BLACKPINK!

Nakakatuwang panoorin ang 40-minute vlog ni Ella dahil kitang-kita mo ang kanyang excitement sa isang rare opportunity na makapagsayaw at magperform sa ibang bansa (Indonesia) at bonus pa na papanoorin siya ng kanyang idols. Bongga!

Mangiyak-ngiyak ang dalaga sa kanyang experience at ramdam na ramdam ang pagiging legit fangirl niya. Kilig na kilig ito nang nasa harap niya si Jennie and the rest of Blackpink.

Nanalo si Ella Cruz at ang kanyang grupong ‘Gabriela’ (with SB NewGen Daphny & NewGen Eunice) sa pa-contest at kitang-kita rin ang appreciation ng Blackpick sa mga participants.

Panoorin ang ‘winning fangirl moment’ ni Ella Cruz sa kanyang latest vlog!