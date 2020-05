VLOG WATCH: Amanpulo Anniversary Trip nina Maja Salvador at BF Rambo Nunez

ADVERTISING

SUMMER NA SUMMER na! Alam namin na marami na sa inyo ang sabik na sabik na makalangoy sa pinakamalapit na beach. Kung last year ay puro #SummerGoals ang inatupag natin at sinugod ang best beaches ng Pilipinas, this time ay no choice tayo but to stay at home and comply with the Enhanced Community Quarantine o ECQ na nilatag ng ating gobyerno para mabawasan ang posibilidad na kaso ng Covid-19 sa bansa.

Dahil uhaw na uhaw na rin naman tayo sa travel-inspired content, our favorite Kapamilya leading lady Maja Salvador decided to upload her last travel getaway bago pa nag-impose ng ECQ sa bansa. Bilang parte ng kanyang #WanderMaj series, pinasilip tayo ng ating paboritong Wildflower sa kanyang sweet romantic getaway with her boyfriend Rambo Nunez sa napaka-exclusive na Amanpulo Island sa Palawan!

Curious ba kayo sa dyowa ni Maja at paano nga ba nila ini-celebrate ang kanilang anniversary as a couple? Sa totoo lang, second chance na ito sa kanilang relasyon at mukhang this time ay magtutuloy-tuloy na nga ito sa simbahan! Pak!

Habang bino-browse namin ang channel ni Maja ay kitang-kita ang contentment sa aura ng dalaga. Panoorin ang simple but sweet Amanpulo Getaway Vlog nina Maja at Rambo! Sana all may lablayp!

ADVERTISING