VLOG WATCH: Alex Gonzaga, nahuling nakikipag-date kay Long Mejia!

TAWA MUNA TAYO!

Nakakamiss din ang mga old school comedy. Isa si Long Mejia sa mga veteran comedians na nakasanayan natin mapanood sa mga comedy shows like Kool Ka Lang, OK Fine Whatever, Home Along Da Airport, Everybody Hapi, Loko Moko U at Loko Moko High. Kahit titigan mo lang siya ay matatawa ka na talaga!

Sa mga hindi aware, meron na pong sariling Vlog Channel si Long Mejia kung saan ibinabahagi niya ang kanyang daily adventures with a dose of comedy. Meron pa nga ‘yung video na binibisita niya si Sen. Manny Pacquiao para humingi ng ayuda! Hek-hek!

On his latest vlog ay naka-date naman niya ang dating kasamahan sa TV 5 na si Alex Gonzaga na ngayo’y pareho na silang nasa Kapamilya Network. In this video ay nag-reunite ang dalawa para mag-date sa Happy Cup ng Gonzaga sisters na malapit sa ABS-CBN compound.

Kuwela ang kumbinasyon ng dalawang ‘to at todo reminisce sila sa kanilang happy days habang ginagawa ang Everybody Hapi at Loko Moko U sa dating istasyong pinaglilingkuran. Dinamay pa si Luis Manzano sa kalokohan nila!

If you need some good vibes today, panoorin na ang video na ito ay magsubscribe na rin kay Long Mejia!