VLOG WATCH: AC Bonifacio is ‘Pretty Savage’ sa kanyang bagong BLACKPINK dance cover

SHE DID IT AGAIN!

Isa sa mga talented Pinay stars natin ngayon na umaapaw ang talento at confidence ay si AC Bonifacio.

Kung last year ay binusog tayo ng dalaga sa kanyang malulupit na dance covers ng K-Pop dance tracks (mostly Blackpink at BTS), ngayon ay hindi lang isa kundi lahat ng miyembro ng BLACKPINK mismo ang ginaya ng young talented performer.

Sa kanyang bagong dance cover ay umindak ito x4 with the song ‘Pretty Savage‘. Yes, AC unleashed her inner Jennie, Lisa, Rose and Jisoo! Sa sobrang galing niya ay kahit mismo ang mga BLINKS ay nalito na kung sino ‘AC’ ang kanilang bias! Hek-hek-hek!

Ay wait… may 5th member pala! Si BLACKPINK AC! ‘Yan na talaga ang bias ko!

Panoorin ang latest dance cover ni AC Bonifacio, na fresh from her Riverdale stint. Pak na pak!