VLOG WATCH: A Day of Cleaning in Quarantine ni Sexy Barbie Imperial

MISS MO NA ba ang Sexy Lolita ng Kapamilya network na si Barbie Imperial? Kung sabik na sabik ka na sa dalaga, matutuwa ka dahil nagbabalik siya sa vlogging!

Yes, si Barbie Imperial ang latest Pinoy celebrity na nagbalik-loob sa paggagawa ng vlogs hindi lang para aliwin ang kanyang mga fans kundi para na rin may magawa sa bahay habang walang trabaho, walang gala at walang workout!

Samahan natin ang Pride ng Albay sa kanyang ‘A Day in Quarantine‘ vlog kung saan masisilip natin kung paano siya maglinis ng kuwarto, banyo at makipag-bonding sa kanyang mother dearest. Kung ganyan ba naman kaganda at kaseksi ang housemate mo, ayaw mo bang ma-lock sa Bahay ni Kuya at i-wish na hindi ka ma-evict para makasama mo siya ng bonggang-bongga?

Habang walang taping si Barbie for a new show o movie, maaari ninyong masilayan muli ang ganda niya sa re-reruns ng Precious Heart Romances presents Araw Gabi sa iWant. Puwede mo rin gamitin ang downtime na ito na panoorin ang iWant Originals series na pinagbidahan ni Barbie na kinunan pa sa Taiwan entitled ‘TAIWAN That You Love‘ with Paolo Angeles at suspense-thriller digital movie na ‘You Have Arrived‘ with Elise Joson. Kasali rin si Barbie sa Jane Oineza – Jerome Ponce movie na ‘Finding You‘. Give Barbie Girl some lovin’!

