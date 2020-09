VLOG WATCH: A Day in the Quarantine Life of Joshua Garcia

ADVERTISING

HULAAN NIYO kung sino ang poging drama actor na nag-umpisa ng kanyang YouTube channel recently? Hmmm… obvious naman sa title, ‘di ba? Hek-hek!

Yes, ang Kapamilya actor na si Joshua Garcia ang newest male celebrity na nag-give in na rin at nag-umpisa ng kanyang sariling YouTube channel. Siguro’y dala na rin ng boredom and need to be productive, ngayon ay mukhang magiging active na rin sa vlogging ang binata.

Para sa kanyang second video ever, isang ‘A Day in a Life’ type of video ang ginawa ni Joshua. Dito ay masisilip natin kung ano normally ang ginagawa niya sa bahay tuwing umaga at ‘sinama’ rin niya tayo sa kanyang trabaho. May pictorial si Joshua na hindi namin alam kung ito ay for an endorsement shoot o promotional pictorial for something else.

Hmmm… mukhang natural na natural si Joshua sa camera, ha? Subscribed!

