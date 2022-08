VLOG WATCH: A Day in the Life of Angelica Panganiban and Greg Homan (so sweet!)

MASAYA at naaaliw kami sa mga vlogs nina Angelica Panganiban at ng partner niya na si Greg Homan sa kanilang bagong YouTube channel na The Homans.

Sa kanilang earlier uploads ay nakilala ng fans si Greg at nasilayan din ang ilan sa kanilang travel videos. This time ay isang simpleng ‘Day in a Life’ video ang kanilang inupload kung saan nakita natin ang isang Angelica Panganiban bilang isang simple doting partner.

Sa vlog na ito ay makikita natin ang usual life ni Angelica ngayon na siya ay nakapirmi sa bahay. We all know that the actress always wanted to be a wife and mother at sa vlog na ito ay makikita natin as she cleans the house, cooks lunch and dinner at maglaba. S’yempre, some sweet moments with Greg. Sana all!

Nakakatuwa na happy and content si Angelica sa kanyang pregnancy journey. Greg, take care of Angge or else…