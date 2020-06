VLOG WATCH: A Day in Julia Barretto’s Life in Lockdown

ADVERTISING

MUKHANG magiging active na muli si Julia Barretto sa kanyang YouTube channel! Siguro ay nainspire ang dalaga sa pagiging active ng kanyang mamshie na si Marjorie at mga kapatid na sina Dani at Claudia. Siguradong miss na miss na siya ng kanyang mga fans na wondering kung kumusta na ba ang kanilang paboritong bituin habang naka-lockdown? Okay lang ba siya? What’s keeping her busy?

Naging open naman si Julia sa kanyang social media na she’s independently living on her own. Bago nagkaroon ng ECQ o Enhanced Community Lockdown ay inilabas na sa iWant ang mini-series nila ni Tony Labrusca na I AM U. Ito ay ipinalabas din sa ABS-CBN bago pa nagkaroon ng franchise issue. Mapapanood na rin sa iWant (pay-per-view) ang huling pelikulang ginawa niya with Joshua Garcia na ‘Block Z‘.

So, how’s Julia coping up with independent life? Panoorin natin!

Good News! May upcoming TV project na si Julia soon with Tony Labrusca! Mukhang sila na nga ang bagong tambalang ibi-build up ng Dos. Will it work again? ‘Yan ang ating aabangan!

