VLOG WATCH: A Date of a Lifetime – Derek Ramsay at Andrea Torres, pinagluto si Miss Uganda!

TRENDING sa social media si Evelyne a.k.a. Miss Uganda na dumulong kay Raffy Tulfo tungkol sa amo nito na Pinoy na naging abusado sa kanya. Sa panayam sa kanya ni Sir Raffy ay nabanggit nito na paborito niyang artista si Derek Ramsay at dream nito na makilala sa personal bago ito bumalik sa kanyang home country na Uganda.

Sa newly-launched YouTube channel ng real life couple na sina Andrea Torres at Derek Ramsay o AnDrek ay ipinakita nila ang kanilang appreciation sa kanilang tagahanga (na umamin na napanood nito ang teleserye na pinagbidahan ng dalawa). Kahit na sina Evelyne at Derek ang magka-date, si Andrea naman ang aligaga sa pag-prepare at pagluto ng mga paboritong pagkain ng kasintahan na gusto rin ipatikim sa kanilang special guest.

Nakakaaliw dahil simple lang ang damit ni Derek pero todo prepare si Miss Uganda. S’yempre, moment niya ito, noh! Okay lang kahit chill lang si Derek dahil bahay naman niya iyon at kahit si Andrea ay napaka-domesticated ng dating with her white ensemble.

Very touching ang special date na ito at kita sa mata nilang lahat na na-appreciate nila ang gabi ng kanilang pagkikita. Hindi na ako magtataka kung in a few years’ time ay mag vlog na ang AnDrek in Uganda at si Evelyne naman ang magpapasyal sa kanila.