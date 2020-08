VLOG WATCH: 4:30 NA! CCTV NA! Reminiscing Ang TV Days with Paolo Contis (plus kakornihan)

ADVERTISING

HANGGANG ngayon ay maituturing na isa sa pinakamagaling na aktor sa Pilipinas si Paolo Contis. Action, drama o comedy man ‘yan ay kayang-kaya gampanan ni Paolo ang kahit na anong proyekto o role na ibibigay ninyo sa kanya.

Noong nakaraang buwan ay dalawang pelikula ni Paolo Contis ang napanood sa Netflix: Ang heist dark comedy na ‘Ang Pangarap Kong Holdap’ at ang romantic-drama na ‘Through Night and Day’ with Alessandra de Rossi. Dalawang pelikula na magkaiba ang genre pero parehong nagampanan ni Paolo with flying colors! Dahil sa pagpapalabas ng mga pelikulang ito sa Netflix ay mas may appreciation na ang younger generation sa talento ng Paolo Contis.

Sa mga mas batang millennials na nagbabasa nito: Alam niyo ba na si Paolo Contis ang isa sa pinakasikat na graduates ng iconic children’s comedy show na ‘Ang TV’? Dahil sa exposure niya sa kiddie show na ito ay nahasa ang kanyang talento sa pagpapatawa. Unforgettable din ang father and son tandem nila ni Babalu noon sa Oki Doki Dok na pinagbidahan naman noon ni Aga Muhlach.

Dahil bata pa lang ay puro pagpapatawa at kakornihan na ang pinapamalas niya, nadala na ito ni Paolo hanggang sa pagtanda. Yes, hindi exempted ang partner na si LJ Reyes at mga anak na sina Aki at Summer sa kakornihan ni Paolo!

Kung noon ay puro skits tuwing 4:30 PM sa Ang TV ang napapanood natin, this time ay CCTV footages ng kakulitan at kakornihan ni Pao ang ating masisilip! Panoorin ang kuwelang Daddy na si Paolo! Nyeeeee!!!!!