VLOG WATCH: Gabbi Garcia’s Bohol Trip with her parents and boyfie Khalil Ramos

NAPANSIN niyo ba na ’tila favorite destination ngayon ng mga celebrities ang Bohol Island? We cannot blame them dahil ang isla nga naman ang isa sa pinakamagandang tourist destination sa bansa.

Ang latest Kapuso actress na bumiyahe rito ay ang Love You Stranger lead actress na si Gabbi Garcia. Ang maganda pa rito ay kasama niya ang kanyang sweet parents at ang kanyang loving boyfie na si Khalil Ramos.

Pangarap ng bawat babae na makitang magkasundo ang kanyang mga magulang at ang lalaking kanilang iniibig. Obviously, na-achieve ni Gabbi ito dahil kitang-kita sa video na pamilya na talaga ang turingan nila. They’re one big family!

If you’re looking for a Bohol travel inspiration, you can watch Gabbi’s recent vlog! Biyahe na!