VIVA PADILLA! Bela Padilla, lima agad ang pelikula sa Viva Films ngayong 2020

HINDI maikakaila na si Bela Padilla ang isa sa mga movie stars natin sa kasalukuyan na habang tumatagal ay bumobongga ang karir. Sa wakas ay nagbunga na rin ang mga sakripisyo at paghihintay ng dalaga na marating ang status niya ngayon sa showbiz.

Nag-umpisa ito bilang teen star sa Star Magic named Krista Valle hanggang sa gamitin nito ang tunay na pangalan na Krista Sullivan nang lumipat sa Tv5. Naging parte ito ng programang Loko Moko High along with Valeen Montenegro and Ritz Azul.

By 2010 ay lumipat ito sa GMA-7 at napasama sa Philippine adaptation ng ‘Endless Love’ kung saan ipinares siya kay Dingdong Dantes. Dito ay ginamit na niya ang screen name na Bela Padilla na nagdala ng suwerte sa kanya.

Marami rin programang pinagbidahan si Bela sa Kapuso network katulad ng Machete, Sisid, Hiram na Puso, Love and Lies at Magdalena. Noon pa lang ay kita mo na hindi ‘lazy’ actress ang dalaga. Marami itong gusto ibigay sa kanyang audience pero hindi ito namamaximize sa GMA.

Some years ago ay lumipat ito sa ABS-CBN para maging isa sa leading ladies ni Coco Martin sa FPJ’s Ang Probinsyano. Since then, nagbida na ito sa mga drama series tulad ng My Dear Heart at Sino ang Maysala.

Pagdating sa big screen naman ay ilang pelikula na rin ang pinagbidahan nito. Minahal lalo ng madla si Bela sa Camp Sawi, Luck at First Sight, 100 Tula Para Kay Stella, The Day After Valentine’s, Meet Me in St. Gallen, Miracle in Cell No. 7 at latest nga ay ang ‘On Vodka, Beers and Regrets’ na hanggang ngayon ay extended sa mga sinehan. Talo pa nito ang ilan sa mga local and international films na one week lang ang itinagal sa cinemas.

Sa Viva Vision 2020 ay confimed na ang mga pelikulang ginawa at gagawin ni Bela Padilla para sa Viva Films. S’yempre, una na r’yan ang ‘On Vodka, Beers and Regrets’. She is currently in South Korea para sa ‘Ultimate Oppa’ kung saan isang Korean actor ang kanyang makakatambal. Nandyan din ang Philippine adaptation ng ‘Spell Bound’ with Marco Gumabao.

Maliban sa mga nabanggit, ikinumpirma na rin sa Viva Vision 2020 na magkakaroon ng part 2 ang kwento nina Fidel at Stella sa ‘100 Tula Para Kay Stella Part 2’ na mula ulit sa panulat at direksyon ni Jason Paul Laxamana. Magkakaroon din ng pelikula si Bela with Alessandra de Rossi na ‘Wedding Breakers’.

Whew! Five movies! Iba ka talaga, Bela Padilla! Deserve naman niya lahat ng blessings na ito dahil maliban sa magaling itong aktres ay kitang-kita moa ng passion niya sa bawat proyektong kanyang ginawa.