Viva Films bubuhayin ang tambalang Andrew E at Ana Roces after 25 years

PAGKATAPOS ng 25 years ay muling magtatambal sa pelikula sina Andrew E at Ana Roces. Taong 1995 pa nang huli silang magsama sa pelikulang Hibangers.

May working titles na Pak Boys ang movie na gagawin ng dalawa kasama sina Dennis Padilla, Janno Gibbs na ididirek naman ni Al Tantay.

“Aaminin ko na I’m so excited and much more happy na si Ana Roces would be in the movie. In fact, Viva didn’t tell me na nandito na siya for the look test,” reaksyon ng rapper-actor nang makita si Ana sa kanilang story conference.

Patuloy niya, “At 25 years ago, ganito pa rin ang feeling ko kapag nagkakaroon ng story about us. Nothing has change and it’s more, to that effect, it is more pa. And I’m really looking forward to this movie.”

Hindi naman naiwasang maungkat ang nakaraan nina Andrew E at Ana sa mismong storycon. Tanong kay Andrew, totoo bang niligawan niya noon si Ana.

“You know, a golden question needs a golden answer,” sabi muna ng singer-actor. “Nanligaw po ako. basted po ako. And I’m proud. Kasi kung hindi nangyari sa akin yon hindi ko mahahanap ang sarili ko,” dagdag niyang pag-amin.

“Pero I cherish the day and every minute na, kung pwede sabihin sa inyo ‘yon, eh, sana mag-expound din si Ms. Ana Roces,” dugtong ulit niya.

Ipinaliwanag naman ni Ana kung bakit niya binasted noon si Andrew E.

Aniya, “Eh, kasi during that time, ginawa namin yung Alabang Girls, 16 ako no’n. So I think I was very young. I was very young that age. I was not really… I’m very fickle minded. And I was also in high school. So medyo bata pa.”

Anyway, bukod kina Andrew E, Janno at Dennis ay makakasama rin sa movie sina Leo Martinez, Maui Taylor, Nathalie Hart, Marissa Sanchez, Jerald Napoles at marami pang iba.