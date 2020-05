Video conversation nina Bea at John Lloyd, nag-trending at nagpakilig nang todo sa netizens

ADVERTISING

TRENDING sa social media ang biglaang video conversation ng Kapamilya stars at dating magka-love team na sina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo nitong Lunes ng gabi, April 27.

Nag-usap sina Bea at John Lloyd sa Instagram Live na tinutukan din ng kanilang fans and supporters from their previous movies.

Maraming netizens ang kinilig sa conversation ng dalawa lalo na nung binalikan nina Bea at John Lloyd kung ano ang pagkakakilala nila sa isa’t isa.

Ibinahagi din ni Lloydie (tawag sa aktor) ang ilan sa mga dahilan ng kasiyahan niya ngayon.

“Kailan ako pinaka masaya?” tanong ni JL kay Bea.

“Kapag kasama mo si Elias,” tugon ni Bea.

“Kailan ako pinakamalungkot,” dagdag na tanong ng aktor.

“Pag mag-isa ka,” matagal na sagot ni Bea. ”Pag mag-isa ako,” sagot ni JL.

Sa kumustahan ng dalawa ay hindi naman naiwasan na makaramdam parin ng kalungkutan si John Lloyd kahit pa kasama niya ang anak na si Elias.

“Parang mag-isa ako ngayon eh. “Hindi ako mag-isa pero parang mag-isa… alam mo ‘yun. Parang-parang alam mo ‘yun.

“Alam ko nakakausap kita, minsan nakakausap ko din sila Jobert (Austria) mga kaibigan ko, pero iba pa rin, eh, parang may pag-iisa pa rin, eh. Parang may pag-iisa pa rin e, alam mo ‘yun.”

Inamin din ni John Lloyd sa pag-uusap nila ni Bea na nakakaramdam siya ng takot para sa kinabukasan ng kanyang anak.

“Alam mo sa totoo lang, nalulungkot ako para sa anak ko. Actually, hindi lungkot, eh, mas takot. Natatakot ako para kay Elias,” pahayag ng aktor kay Bea.

“Natatakot ako kung paano ko siya palalakihin sa ganitong mundo. Natatakot ako na dito ko siya palalakihin sa ganitong estado ng mundo,” patuloy ng aktor.

Si Elias ay anak ni John Lloyd sa dating partner na si Ellen Adarna. Ilang taon ding nawala sa showbiz si John Lloyd mula nung magsama sila ni Ellen sa Cebu hanggang mabuntis ang sexy star at makapanganak.

Ngayon ay wala nang relasyon ang dalawa dahil very obvious sa mga kilos ni Ellen na meron na itong bagong pag-ibig. She’s also very proud to post the guy sa kanyang social media account.

Samantala, madaming netizens ang umaasa na gumawa ulit ng peikula sina John Lloyd at Bea sa hinaharap. Sina John Lloyd at Bea ay kilala rin sa iconic character na Basha and Popoy ng pelikulang One More Chance at A Second Chance.