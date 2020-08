Vice Ganda Network ni Vice natuloy na!

NAGSIMULA nang umarangkada ang online network ni Vice Ganda na Vice Ganda Network (viceganda.com.ph) nitong Biyernes, August 14, 9 p.m. pagkatapos ng halos two weeks na pagka-delay nito dahil sa ilang technical issues na kailangang ayusin.

Ang inaabangang pag-ere ng kanyang online channel ay tinawag ni Vice na Take 2 Vaklang Two!

“Finally, eto na yon, Pero di ka makaka-watch kung di ka registered. Di ka din makakasali sa games kung di ka registered, so di ka mananalo kung di ka registered. Samakatuwid, ang saklap kung di ka registered kaya mag-register ka na sa register.viceganda.com.ph,” pahayag ng It’s Showtime host.

As expected, hindi nauubos ang mga patawa, pakulo at palaro ni Vice sa kanyang channel na ayon mismo sa kanya ay intensyon talagang maghatid ng good vibes lalo na ngayong panahon ng pandemya.

Aniya, “Wala nang bawian, promise! Magsisimula na talaga ang Gabing Gabi Na Vice!”

Ang GGNV ay ang bagong online comedy talk show ni Vice. Para sa kanyang episode nitong August 15 at 10 p.m. ay bongga kaagad ang kanyang pasabog dahil sina Angel Locsin at Bea Alonzo ang makakasama niya.

“Naku, matinding kulitan at harutan ang magaganap na na-miss ko nang gawin,” excited niyang kuwento.

But wait, there’s more! Bago ang harutan sa Gabing Gabi na Vice sa August 15, may bonggang bigayan ng premyo din na naganap noong August 14 sa “Prize Ganda: Ang Online Palaro ng Madla.” Namigay si Vice Ganda ng P100,000 in cash prizes sa madlang people! Kasamang namigay ng premyo ni Vice Ganda ang Kadenang Ginto stars a.k.a ang Gold Squad na sina Seth Fedelin, Andrea Brillantes, Kyle Echarri at Francine Diaz.