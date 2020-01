Update sa kasalan nina Angel Locsin at film producer Neil Arce

ADVERTISING

MADAMI ang natuwa nang mag-propose ng kasal ang film producer na si Neil Arce sa girlfriend na si Angel Locsin.

Sa katunayan, long overdue na para sa aktres na humarap sa altar in her white wedding gown.

Sa post ng kapatid ni Angel na si Angela, nasa Christmas vacation sila last December 23 to December 27 sa isang private resort sa Baguio City na Alphaland Mountain Lodges.

Dahil may additional sa pamilya Colmenares, kasama syempre si Niel sa bakasyon with Angel’s family.

Nang matanong ko si Angela kung kamusta si Niel as her future brother-in-law, reply niya sa amin: “ Ayos naman si Neil. Magkasundo kami.”

Any update sa kasalan ng dalawa? “Secret pa yata. Wala pa date sa pagkakaalam ko.”

Kung kailan magaganap, let’s prayer for Angel at Neil. We want Angel to be happy.