UMAMIN NA! “I Did Fall in Love with Aljur!” – Kris Bernal

NAAALALA niyo ba ang tambalan nina Kris Bernal at Aljur Abrenica noon sa GMA-7? Ang tambalan nila ang isa sa maituturing na successful loveteams na prinodyus ng reality-based artista search na Starstruck. Bilang graduates ng Starstruck Batch 4, maraming proyektong pinagsamahan ang dalawa at naniniwala kami na hanggang ngayon ay may strong following pa rin sila kung sakaling magdesisyon sila na magsama muli sa isang movie o TV project.

Nakakakilig ang Aljur-Kris loveteam noon dahil wala silang patumpik-tumpik sa pagpapakilig. Akala nga ng ilang miron ay sinisikreto lang nila ang tunay nilang relasyon. Bakit hindi pa umamin na sila talaga, eh magka-loveteam naman sila?

Well, masasagot na ang inyong tanong sa pinakabagong vlog ni Kris Bernal, kung saan sinagot niya ang mga tanong ng kanyang followers habang lumalamon ng samu’t saring pagkain na binili niya sa mga small food businesses.

Isang fan ang nagtanong kung nainlove ba ito kay Aljur Abrenica?

Natawa si Kris sa tanong na ito. Ilang taon na rin ang nagdaan simula nang lisanin ni Aljur ang kanilang home network. Kahit muntikan mabilaukan ay sinagot ni Kris ang tanong ng buong-tapang.

“In the past, did you fall in love with Aljur Abrenica?” tanong ng fan.

“Naging loveteam kami ni Aljur noong Starstruck pa lang, 17 years old ako nun. Hindi ako nainlove sa kanya, pero noong nagwork kami, aaminin ko… nainlove ako sa kanya pero may girlfriend siya!”

Ang ‘girlfriend’ na tinutukoy noon ay ang kapwa Starstruck finalist nila na si Rich Asuncion.

Pahabol nito, “Hindi naman ako ‘yung type ng tao na hello, porket like kita maninira ako? Never ako nagkaroon ng ganoong isyu. Kung mapapansin ninyo, wala akong ganoong isyu pagdating sa mga lalake. So no, kahit gusto kita, kahit naiinlove na ako sa’yo, mataas ang respeto ko sa relationship mo.

“I did fall in love with Aljur. Araw-araw mo ba naman kasi kasama tapos ang mga eksena niyo lahat sweet-sweetan. Tapos you know, when you’re acting, there’s truth doon eh. You have to feel ‘yung truth sa heart mo while you’re acting. So hindi naman siya yung parang laging sweet on TV… sa mga eksena namin na parang wala kang nararamdaman. Kailangan may maramdaman ka eh..

“Ewan ko.. ganun ako as an artista. Kailangan may hint of truth sa mga eksenang ginagawa ko so yes, nainlove ako sa kanya” muling pag-amin nito sabay subo ng kinakain. Napasubo ka, ghorl?! Ha-Ha-Ha!

“And matagal na ‘yun shezums! Move on na tayo! Engaged na ako at yes, may family na siya. Hi Aljur!” pag-shoutout pa ni Kris sa ex-onscreen partner niya.

Ngayon ay happily married kay Kylie Padilla with two kids na si Aljur Abrenica habang si Rich Asuncion ay nag-migrate na sa Australia with her athlete husband and baby girl.