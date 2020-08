TV show ni Kris Aquino sa TV5 kanselado na naman

ADVERTISING

SA PANGALAWANG pagkakataon ay muling nakansela ang pagbabalik sa telebisyon ni Kris Aquino sa TV5 via Love Life With Kris. Ayon sa aming source, hindi na ulit matutuloy ang airing ng TV show na dapat sana ay sa August 15 na.

Ang dahilan, meron naman daw hindi napagkasunduan ang TV network, si Kris mismo at ang producer ng show. As of this writing ay nananatiling tahimik ang Queen of All Media sa nangyari. Wala rin siyang bagong post sa kanyang social media accounts para magpaliwanag.

Anyway, masuwerteng maituturing ang mga tauhan ni Kris dahil tuluy-tuloy pa rin ang pagpapasuweldo niya sa mga ito.

“Hindi ko tinigil ang suweldo ng mga tauhan ko kahit na wala kami sa bahay. Sinigurado ko na kung nasaan kami, sa abot ng makakaya ko, dahil bigas ang kailangan nila, ilang beses akong tumulong doon,” lahad ni Kris.

“Alam ko, marami ang nagsasabi, ‘Bakit mo kinukuwento?’ Kinukuwento ko dahil tayong mga may mga kakayahan, dapat tumulong tayo.

“Na-realize ko din na the best gift na kaya kong ibigay doon sa mga nag-stay loyal sa akin, dagdagan ko o i-top up pa ang health insurance nila. You take care of the ones who take care of you.

“And now, I also realize that I have to give the gift of education to the next generation, because that’s the only way we will recover,” pagbabahagi pa ng actress/TV host sa ilang realizations niya.

Tinuruan din daw siya ng nararanasang sitwasyon ngayon na maging simple lang.

Ani Kris, “Kung naging mas simple ako, oo naman. Kasi, may dalawang anak ako. Alam ng lahat, hindi ko tinago… Immuno-compromised ako.

“Alam ng lahat na solo akong nagpalaki sa kanila, lalo na sa aspetong pinansiyal. So, I have to be responsible.

“And nu’ng umuwi ako, nahiya ako. Nahiya ako na gano’ng kadaming damit na meron pang mga tags, gano’ng karaming shoes na hindi pa nasusuot. Kaya, awat muna, hindi kailangan.”

Kinumusta na rin namin ang relasyon nila ng King of Talk na si Boy Abunda. Magkaibigan pa rin ba sila ngayon?

“Yes, we talk. And he gives me good advice. And he knows, and I know, we love each other,” diretsong pahayag ni Kris.