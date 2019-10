TUNAY NA ‘UNFORGETTABLE’: Bakit memorable ang pelikula para kay Sarah Geronimo?

ADVERTISING

MALAMANG, isang ‘unforgettable’ experience para kay Pop Princess Sarah Geronimo ang bago niyang pelikula na Unforgettable na produced ng Viva Films at Idea First Company nina Jun Lana at Perdi Intalan.

Bukod sa unang pagkakataon siya maidirek ng magaling at sikat na direktor na si Jun Lana of the Die Beautiful, Bwakaw, etc. fame; first time din para kay Sarah sa isang pelikula na wala siya partner o leading man.

Ayon kay Direk Jun, si Sarah daw ang nag-request nang tanggapin niya ang project na wala siya leading man sa pelikula.

Sa kabuunan ng pelikula, isang aso ang makakapareha ng singer-aktres na makakasama at makakatuwang niya sa kanyang adventure patungong Baguio City kung saan naroron ang kanyang Lola Olive played by Gina Pareno na may paniwala siyang mapapagaling ang lolang may sakit.

For the first time, kung tama kami, unang Filipino movie ang Unforgettable na binigyan pansin at focus sa pelikula ang kuwento ng isang tao at ang alaga niyang aso.

Sa pelikula, kabilang sa makakasama ni Sarah sina Regine Velasquez, Ara Mina, Tirso Cruz III at special guest si Cherie Gil na for sure ay ‘unforgettable’ din sa showbiz career ng Pop Princess ang project na ito with a dog na leading man. Talbog si John Lloyd Cruz ng asong si Milo.

Showing ang Unforgettable sa October 23 in cinemas nationwide.