TUMATANDA NA: Aga Muhlach, pakakawalan na ang mga anak

ANG BILIS ng panahon. Mga teenagers na pala ang mga anak nina Aga Muhlach at ang misis niya na si Charlene Gonzales.

Yes, mga teenagers na sina Atasha at Andres and both kids are very good looking.

Kambal man, magkaiba naman ang hilig ng mga bagets.

Si Ate Atasha is into arts at magaling mag-drawing while si Kuya Andres loves sports at ang basketball ang paborito niya.

At the media conference of Aga and Alice Dixson film Nuuk directed by Veronica Velasco, the actor shared a little info sa mga anak nila.

Sa next school year, both will be in college at sa ibang bansa mag-aaral ang dalawa.

Si Atasha will take up college in London while si Andres naman ay sa Amerika. Who knows at baka maging university basketball player ang binata sa mga Ivy League na papasukan niya. If lucky at may change, pwede rin sa NBA lalo pa’t may katangkaran ang binata.