TULOY ANG LIGAYA! Erich Gonzales bilang ‘La Vida Lena’, aarangkada na sa November 14!

TULOY ang Ligaya! Sa wakas ay nagbabalik na sa paggawa ng teleserye ang Kapamilya actress na si Erich Gonzales via the new show ‘La Vida Lena‘ na unang mapapanood sa IWantTFC ngayong darating na November 14.

Matagal-tagal na rin hindi napapanood sa regular show ang Davaoena beauty. Huli itong napanood two years ago sa ‘The Blood Sisters‘ kung saan gumanap siya ng triplets role na may iba’t ibang personalidad. Dapat ay parte siya ng ‘Love Thy Woman‘ nina Kim Chiu at Xian Lim, ngunit siya’y pinalitan last minute ng isa pang magaling na aktres na si Yam Concepcion.

Kung inyong matatandaan, supposedly ay magdedebut bilang teleserye lead ang sexy star na si Ivana Alawi. Due to undisclosed reasons ay umatras diumano ito (ang suspetsa ng iba ay takot itong lumabas ng bahay para sa lock-in taping dahil may mga housemates ito na vulnerable). ‘Ang Lihim ni Ligaya’ ay naging ‘La Vida Lena’ at si Erich na nga ang bagong bida nito.

Napakabilis dahil parang kailan lang ay nagpost ng vlog si Erich tungkol sa kanyang preparations para sa lock-in taping. Kagabi ay inilabas na ang official trailer ng programa at nakaka-excite dahil nagbibigay ito ng ‘Mexicanovela’ vibes. Oo, uso ngayon ang mga KDrama-inspired series, pero hindi mo maipagkakaila na iba pa rin ang mga mala-revenge type of series na kahit gasgas na ang storyline ay thrilling pa rin panoorin!

Tatlo ang boylets ni Magda o Lena: Sina Carlo Aquino, Kit Thompson at JC de Vera. Sino kaya ang mas papaboran ng mga manonood na makabingwit sa puso ni Lena? Ngayon pa lang ay hirap na kaming mamili!

Nagbabalik na rin sa telebisyon ang now mommy of one na si Sofia Andres pagkatapos mawala ng halos dalawang taon. Kasama rin sa cast sina Agot Isidro, Ramond Bagatsing, Pen Medina at marami pang iba.

Panoorin ang exciting trailer ng La Vida Lena:

Ang taray, ‘di ba? Naalala tuloy namin ang ‘Maria La Del Barrio’ noon na si Erich ang bida sa Philippine adaptation ng isa sa pinakasikat na telenovela ni Thalia. Kahit may peklat sa mukha si Magda ay litaw na litaw pa rin ang ganda at charisma ni Erich. Tuloy na tuloy ang Ligaya for real!