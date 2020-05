TRENDING DANCE KING: Mark Herras, pinatunayan na siya ang OG Bad Boy ng Dancefloor

ADVERTISING

BAGO PA MAN sumikat ang ilan sa mga kinikilalang dancing hotties ngayon sa social media, si Mark Herras ang kinilalang original ‘Bad Boy ng Dancefloor’ na nagpasikat ng ilang dance tunes with his energetic yet easy to follow dance steps na madalas noon ay sinasayaw niya with fellow Starstruck batchmates.

Nanumbalik ang pagkasabik ng mga fans ni Mark Herras nang mag-upload ito ng 2020 version ng kanyang 2005 dance hit ‘Average Joe’ na inawit ng Y-Not at parte ng kanyang 2003 dance album sa kanyang Tiktok account.

Madalas na sinasayaw ni Mark ang Average Joe sa kanyang mall tours and guestings sa SOP at SOP Gigsters kung saan may regular segment siya. Naging dance theme song na rin ito ng mga Starstruck batch mates niya kaya naman napakaraming dance hits ang maiuugnay sa kanila.

Sa totoo lang, we hear less of Mark Herras these days. Huli natin siya napanood sa GMA Afternoon Prime series na ‘Bihag’ na pinagbidahan nina Max Collins, Jason Abalos at Sophie Albert. Dito niya nakilala ang current gf niya na si Nicole Donesa at mukhang they’re in a very serious relationship.

Ilan sa mga dance tunes na pinasikat ni Mark at ng Starstruck noon ay ang Average Joe, Crazy Pipe at Bop It. With his Starstruck batch mates, ilan sa mga dance hits na pinasikat nila ay ang Hey Ya, Capuccino, Chocolate at marami pang iba.

As of writing ay trending pa rin sa Twitter ang pangalang ‘Mark Herras’. Salamat sa mga fans na matyagang nagcocompile ng ilan sa mga past dance routines na in-upload ni Mark, masisilayan na ng bagong henerasyon ang killer moves ng OG Bad Boy ng Dancefloor.

Matagal-tagal na rin natin hindi napapanood sa big screen si Mark Herras. Ano kaya ang plano ng GMA-7 sa kanya?