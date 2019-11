Trailer ng Pinoy adaptation ng Miracle in Cell No. 7, umabot agad ng mahigit 7 Million views

IBA PA RIN kapag maganda ang isang pelikula.

Kaya nga nang i-launch online sa iba’t ibang social media platform ang teaser-trailer ng Metro Manila Film Festival 2019 entry last night na bida si Aga Muhlach na Miracle in Cell No. 7, nakakagulat ang response ng publiko at netizens dahil in 5 hours ay naka-3 million views na ang teaser.

Iisa ang feedback na nababasa namin online sa Pinoy version ng pelikula na halaw sa isang Korean hit a couple of years ago.

It’s about a “tatay” na may autism at ang relasyon niya sa anak niya na si Yesha. Sa teaser, ipinakita na nakulong si Joselito (Lito) sa bintang na pagpatay. Doon sa loob ng kulungan iikot ang kuwento ng mag-ama na kahit teaser pa lang ang napapanood ng mga netizens ay gusto na nila.

To quote RB A. Andres of PETA: “Isa sa tatlong pelikula na mga panonoorin ko sa Pasko.”

ADVERTISING

Kami man, nagustuhan ko ang kapirangkot na teaser. Natouch na ako sa ilang mga eksena ng mag-ama. Akma for the Christmas season.

Maging si Jun Reyes, discoverer-manager ni Gerald Anderson at Manolo Pedrosa ay positibo ang reaction niya. ”Trailer palang umiiyak na ako, Ang galing ni Morning at ng bata. Best Actor si Aga plus top grosser pati sa takilya. Ako ang unang pipila sa takilya,” reaksyon niya sa FB post namin.

Pagkakasulat ko nga sa Facebook account ko, Aga playing the role of an autistic father ay malakas ang laban ng aktor for Best Actor sa filmfest. Introducing sa movie si Xia Vigor as Aga’s daughter na magaling din at sanay na sa mga teleserye sa telebisyon.