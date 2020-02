Top 5 JC Santos Romance – Drama Movies (and where to watch them!)

Sakaling Hindi Makarating

Sa 2016 CineFilipino film na ‘Sakaling Hindi Makarating’ unang nakitaan ng potential si Jc Santos bilang leading man. Kahit na hindi naman talaga siya ang main love interest ni Alessandra de Rossi sa nasabing pelikula, marami ang na-curious kung sino baa ng lalaking ito at bakit parang kinikilig kami sa mga eksena nila ni Alessandra? Marami nga ang nag-tweet kung sino ba si Manuel (karakter ni JC) at kung taga-Dumaguete o Siquijor ba siya? Pagkaraan ng ilang buwan ay ipinakilala na siya bilang co-star nina James Reid at Nadine Lustre sa ‘Till I Met You’.

Where to Watch: Coming Soon!

4. The Day After Valentine’s



Officially, ito ang ikalawang pelikula nina JC Santos at Bela Padilla mula sa panulat at direksyon ni Jason Paul Laxamana. JC plays the role of Kai, isang Pinoy na lumaki sa Hawaii na brokenhearted nang makilala ni Lani (Bela Padilla). Pareho sila na mahilig sa Baybayin at nagkadebelopan sila. Nagbago ang lahat nang magpunta silang dalawa sa Hawaii at dito na tuluyan winasak ni Kai ang puso ni Lani. Kahit na hindi sila nagkatuluyan sa pelikula, may mga moments naman dito si Kai na makikita mo na he really cared for Lani. Maganda ang transition niya from a brokenhearted man to someone who can help you fix your life.

Where to Watch: Netflix, iFlix, HOOQ

3. Open

Mas sexy at daring na JC Santos at Arci Munoz ang nasaksihan namin sa 2019 Pista ng Pelikulang Pilipino entry na ‘Open’. The film tackles the pros and cons of open relationships na uso ngayon. Maraming sexy scenes ang pelikula na siguro ay hindi magandang ideya na panoorin kasama ang iyong pamilya! Ito yata ang pinaka-daring film nina JC at Arci hindi lang dahil sa hindi mabilang na kissing scenes. Tagos sa puso ang performance ni Arci dito na napilitan lang na um-oo sa proposal ng kanyang boyfriend for 14 years na magkaroon ng open relationship at makipaglampungan sa ibang tao. Maiinis ka kay JC dito na bihira natin mapanood sa mga karakter sa previous films niya.

Where to Watch: iWant and TFC (Pay-Per-View)

2. Mr and Mrs Cruz