Tony Labrusca, sasabak na rin sa Pinoy BL series

SASABAK na rin ang Kapamilya hunk actor na si Tony Labrusca sa paggawa ng Pinoy BL (Boys’ Love). Ito pala ang sinasabi noon ni Tony sa aming PUSH interview na meron siyang gagawing project na ikakagulat ng marami.

Pahayag pa niya noon sa aming interview, “Soon may new mini-series din akong gagawin na for sure magugulat ang mga viewers. Ha-ha-ha.”

Pinilit namin noon si Tony na paaminin about the project pero matigas ang kanyang pagtanggi until lumabas ang balitang gagawa siya ng isang BL project.

May short teaser na rin para sa naturang project pero wala pa do’n ang pangalan ni Tony. Pero nitong Linggo ay lumutang na ang ibang detalye

Makakasama ni Tony sa untitled pang BL series si JC Alcantara na napanood bilang ka-love team ni Jane de Leon sa ABS-CBN series na Halik. Ang isa pang kasama sa cast ay si Vivoree Esclito na hindi pa malinaw kung makaka-love triangle ba nina Tony at JC.

ADVERTISING

ng magiging director naman ng project ay si Peterson Vargas na nagdirek ng pelikulang 2 Cool 2 Be 4gotten na pinagbibidahan nina Jameson Blake, Khalil Ramos at Ethan Salvador. Ang 2 Cool 2 Be Forgotten ay directorial debut ni Vargas mula sa script at screenplay ni Jason Paul Laxamana.

Ang BL series nina Tony at JC ang magiging kauna-unahang digital series ng Black Sheep Youtube channel.