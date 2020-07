‘Through Night and Day’ nina Alessandra de Rossi at Paolo Contis, trending at bentang-benta sa Netflix

ADVERTISING

NAKAKATUWA na after almost two years ay nakukuha na ng romance-drama movie na ‘Through Night and Day‘ ang appreciation at recognition na ipinagkait sa kanila ng mga sinehan noong ipinalabas ito noong 2018.

Ang ‘Through Night and Day’ ay pinagbidahan nina Alessandra de Rossi at Paolo Contis na ishinoot sa Iceland. Ang bongga ng backdrop, di ba?

Ilang araw na trending sa Twitter ang pelikula at marami na rin ang nagpost sa Facebook ng kanilang realizations after watching the film. Masaya si Alessandra de Rossi dahil siya ang nagbuo ng kuwento ng pelikula. Graciously ay sinagot niya ang mga katanungan ng netizens sa Twitter.

Narito ang ilan sa revelations ni Alessandra de Rossi tungkol sa paggawa ng ‘Through Night and Day’:

Ako dapat magsusulat ng TNAD dahil buo naman na yung kwento sa isip ko. Sa sobrang pressure sa soap noon, kasi leading lady daw ako doon, di ko magawa! Pinasulat ko kay @noringai dahil idol/mentor/bff ko sya. Sabi ko, ako nalang magdidirek! Go girl!

ADVERTISING

Noong nabasa ko yung script ni @noringai, na pressure ako. Masyado akong nagandahan, 100x better sa kaya kong gawin, dahil di ako writer.

Natakot ako na baka masira ko yung film. I’m glad si direk Veronica Velasco ang gumawa. Salamat direk and noreen! BUTI NALANG! MAHUSAY!

Hindi talaga kaya pagsabayin lahat. Im happy na wala akong pressure during the shoot. I’m happy we picked the right people. Thank you God for bringing us all together. Salamat at worth it yung pagpapakalbo ko. Kasi 4 lang nanood sa cinema. Salamat sa lahat ng nanood ngayon.

Pahabol. Our writer @noringai ay nagka-aneurysm 10 years ago. Nacoma sya. Writer namin sya sa soap at dinalaw ko sya at doon kami naging close. Kaya perfect sya magsulat nun kasi may kilala syang neurosurgeon nagpasched pa ng check up kunwari para mag fish ng info. Iba!

Ilan din sa mga rebelasyon ni Alex (palayaw ni Alessandra) sa kanyang Twitter conversation with her followers ay supposedly ay si Empoy Marquez ang kanyang leading man sa kuwento. Ang kaso, may mga challenges kaya naman ang kaibigang si Paolo Contis na ang tuluyang gumanap. For us, perfect choice si Paolo Contis. Matagal-tagal na rin natin ito hindi napapanood bilang romantic leading man sa pelikula. Fresh pa rin sa utak ko ang naging tambalan nila noon ni Alex sa riot comedy na ‘One Night Only’ kaya perfect na material din ito para saa kanilang pagbabalik-tambalan.

Ang isa pang nakakatuwa ay ang pagtrending din ng pelikulang ‘Ang Pangarap Kong Holdap’ sa Netflix na pinagbibidahan ni Paolo Contis with Jerald Napoles, Pepe Herrera at Jelson Bay. Isa rin si Alessandra de Rossi sa creative producers nito. For sure na in the coming days ay marami pang rebelasyon sina Alex at Paolo tungkol sa kanilang pelikula na minamahal ng madlang pipol ngayon. ‘Through Night and Day’ ay trending ito. Nakakatuwa kahit nakakaiyak ang ending! Congrats Alex and Paolo!