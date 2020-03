THIS IS TRUE! Cristine Reyes, nanalong Best Actress sa Portugal

ADVERTISING

PANALONG-PANALO si Cristine Reyes sa katatapos lang na 40th Fastasporto International Film Festival (FPIFF) na ginanap mula February 29 – March 7, 2020 sa Porto, Portugal.

Si Cristine Reyes lang naman ang nanalong Best Actress para sa pelikulang ‘UnTrue’ na nagkaroon ng Philippine nationwide screening noong nakaraang February.

Kahit noong ipinalabas pa lang ang pelikula sa opening night ng 2019 QCinema Film Festival ay marami na ang nagsasabi na malaki ang tsansa na manominate at manalo ng award si Cristine mula sa iba’t ibang local and international award-giving bodies. Mukhang nagkatotoo ang kanilang hula dahil narito na nga’t sa ibang bansa pa unang kinilala ang magaling na Kapamilya actress. Ang bongga talaga!

Sa pelikula na dinirek ni Sigrid Andrea Bernardo (Kita Kita, Mr. and Mrs. Cruz), nakatambal ni Cristine si Xian Lim sa unang pagkakataon. Kinunan ang thriller-romance film sa T’Blisi, Georgia. The eerie setting of the place with its gloomy weather at ang fact na kokonti ang Pinoy na nakatira doon made the movie an interesting one. Ibinigay din ni Cristine ang lahat ng kaya niya para mabigyan ng hustisya ang pagganap niya bilang Mara, isang bagong OFW sa Georgia na may lihim na nakaraan. Marami ang na-impress sa drama at violent scenes nila ni Xian (na in fairness, ibang-iba sa pelikulang ito at talagang nagpakita rin ng maturity). Pamatay din ang mga BDSM scenes nila na kinakailangan naman sa eksena at ito’y tastefully done.

Si Cristine ang ikatlong Filipino actor na kinilala sa nasabing film festival. Una nang nanalo noong 2016 si Barbie Forteza para sa indie film na ‘Laut’ at si Ian Veneracion naman ang Best Actor noong 2018 para sa pelikulang ‘Ilawod’.

Maliban kay Cristine, inuwi rin ni Derick Cabarido ang Best Director trophy para sa pelikulang ‘Clarita’ na pinagbidahan ni Jodi Sta. Maria last year.

Sa mga interesadong mapanood ang ‘UnTrue’, palabas pa rin ito sa ilang microcinemas sa Metro Manila tulad ng Cinema Centenario at Cinema ’76 Film Society. Sayang lang dahil hindi ito tumagal masyado sa mga siehan dahil na rin sa Corona Virus scare.

Ngayon na nanalo na si Cristine Reyes ng kanyang kauna-unahang Best Actress award mula sa abroad, what’s next for this talented Pinay actress? Hanggang ngayon ay wala pa kami balita kung ano ang next TV o movie project ng hot momma na ito.

Muli, congratulations AA!