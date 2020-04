The UNKABOGABLE SUPERSTAR: Things You Didn’t Know About Vice Ganda

ADVERTISING

BIRTHDAY ngayon ng one and only Unkabogable Superstar ng Pilipinas na si Vice Ganda! Miss niyo na ba siya na mapanood sa It’s Showtime at Gandang Gabi Vice? Kami rin! Sa ngayon ay no choice tayo kundi manood ng reruns ng kanyang best stand up skits at mga bonggang interviews sa iba’t ibang artista.

Buti na lang at lately ay mas nagiging aktibo an gating Meme Vice sa kanyang YouTube account, kung saan madalas ay kasama niya ang Team Vice at ang kanyang Mother Dearest at panay ang lakwatsa, lamon, shopping at syempre, ang patawa! Bongga!

Ngayon na birthday ng #1 performer ng bansa, siguro ang ilan sa inyo ay interesadong mas makilala pa si Meme Vice. Ready na ba kayo?

VICE GANDA’S EARLY CHILDHOOD

Ipinanganak si Jose Marie Borja Viceral o Vice Ganda noong ika-31 ng Marso, 1976. Bunso sa limang magkakapatid, naging palayaw niya ang ‘Tutoy’ sa kanyang pamilya na hanggang ngayon ay ginagamit niya sa mga punchlines niya. Lumaki si Vice sa Tondo, Maynila kapiling ang kanyang Pamilya. Sa kasamaang palad ay maagang namatay ang ama nito nang paslangin noong siya’y bata pa. Dahil dito, nagdesisyon ang nanay niya na makipagsapalaran sa abroad bilang isang caregiver. Lumaki Tutoy sa piling ng kanyang Lolo na isang Ilocano na base sa La Union.

STAND UP COMEDIAN TO TV STAR

Nag-umpisa ang karera ni Talented Mr. Viceral nang maging singer ito sa Punchline at kalauna’y naging stand up comedian sa The Library. Dito na siya bininyagan bilang ‘Vice Ganda’ (Beautiful Vice) ng bar owner na si Andrew de Real. Dahil sa natural na comedic timing ni Vice ay nagkaroon ito ng loyal followers na dinarayo siya gabi-gabi sa The Library. Naging mabenta na rin ito sa out-of-town shows hanggang sa pasukin na rin ang mundo ng showbiz. Noong late 90’s ay nauso ang pagi-guest ng mga stand up comedians sa mga variety, comedy and gag shows at naging suki na rin si Vice Ganda sa ABS-CBN at GMA.

Naging household name si Vice Ganda nang gampanan niya ang papel na Salaminsim sa fantaseryeng Dyosa na pinagbidahan ni Anne Curtis na later on ay magiging co-host at dear friend niya.

IT’S SHOWTIME!

Ang pagiging hurado sa It’s Showtime na marahil ang biggest break ni Vice Ganda sa telebisyon. Naaalala pa nga namin na hindi talaga kasama si Vice sa original line-up ng main hosts ng variety show na ito na pumalit sa Wowowee. Salamat sa kanyang natural na talent sa pagpapatawa, pagki-kritik at pag-entertain, na-extend ng na-extend ang guesting ni Vice hanggang sa siya na nga ang naging main host at biggest host ng programa. Isn’t that amazing?!

Mula noon ay naging isa na sa biggest stars ng ABS-CBN si Vice Ganda. Sumunod-sunod na ang kanyang endorsements, concerts, recordings at s’yempre, movies!

THE UNKABOGABLE BOX-OFFICE STAR!

Bago pa man naging certified box-office star si Vice Ganda ay lumabas na rin ito sa ilang pelikula playing supporting roles tulad ng Apat Dapat, Dapat Apat, In My Life at indie film na Condo (kung saan bida si Coco Martin).

Ang ‘Petrang Kabayo’ ang launching movie ni Vice Ganda at pasok na pasok sa banga ang pagkabongga ng kinita nito sa takilya! Simula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pag-angat ng karera ni Vice bilang isang movie star. Some of his earlier movies include Praybeyt Benjamin with Derek Ramsay at This Guy’s In Love with You, Mare with Toni Gonzaga and Luis Manzano. Lahat ng mga pelikulang ito ay idinirek ni Wenn Deramas.

Unang naging MMFF topgrosser si Vice sa Sisterakas with Ai Ai delas Alas and Kris Aquino. Sinundan ito ng Girl, Boy, Bakla, Tomboy, The Amazing Praybeyt Benjamin, Beauty and the Bestie, The Super Parental Guardians, Gandarrapido: The Revenger Squad, Fantastica at ang The Mall, The Merrier with Anne Curtis. Paniguradong may entry na naman si Vice Ganda ngayong darating na pasko! Sure ‘yan!

Vice Cosmetics – Gandara For All!

Noong 2017 ay ni-launch ni Vice ang Vice Cosmetics. Ito ay isang local make-up line na nag-umpisa muna sa lipstick at lip tints na ang goal ay mapaganda ang mga Pilipino sa pamamagitan ng paggawa ng produkto na maganda ang quality at affordable para sa madlang pipol. Sa ngayon ay available na nationwide ang Vice Cosmetics at every year ay naglalabas sila ng bagong pampaganda. Bongga, de vah?!?!

HAPPY LOVE LIFE PA MORE!

Marami-rami na rin ang na-link kay Meme Vice. May basketball players at hunk actors, pero nag-iisa lang ang out and proud sa pag-amin na mahal na mahal niya si Vice Ganda at ‘yan ay si Ion Perez. Mahigit isang taon na rin ang kanilang relasyon at habang tumatagal ay lalong tumitibay ang kanilang pagsasama. Haba ng hair mo, meme!

Vice Ganda is an interesting personality. Marami na rin pinausong mga kanta, expressions (ganern?! Ansaveh?!) at naging role model ito sa kanyang Little Ponies na hanggang ngayon ay todo ang suporta sa kanya. Vice Ganda is very much loved by the madlang pipol of the world!

On your special day, we want to greet you a Happy Birthday Vice! Sa’yo lang talaga ang Corona! (as in crown ha – not the veerus!)