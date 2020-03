THE PRIMERA AKTRESA SIZZLES: Top 5 Lovi Poe Sexy-Drama Movies

ADVERTISING

KAKAIBA talaga si Lovi Poe. Kung ang ibang artista na nagdesisyon na magpasexy sa kanilang mga proyekto ay tumitiklop pagkatapos ng dalawa o tatlong pelikula, si Lovi ay walang inhibitions. Basta nag-yes ito sa isang proyekto, maaasahan mon a ito’y magdedeliver. Hindi half-baked ang mga drama and comedy scenes niya. She will make you laugh and cry in her scenes. Wala rin itong kiyeme sa mga love scenes. Sa katunayan, binibigay niya ang lahat (except full exposure, of course). Dahil dito, marami ang nagsasabi na isa siya sa mga professional leading ladies natin. Sino ba naman ang ayaw makipagtrabaho sa magandang dalaga na maasahan mo sa mga kritikal na eksena?

Sa dami ng pelikulang nagawa ni Lovi na lahat na ‘ata ng genre ay pinasok niya (drama, comedy, romance, sexy, horror, indie), naisipan namin na i-share ang lima sa mga sexy-drama movies ng dalaga in time for the launch of her new movie ‘Hindi Tayo Pwede’ with Marco Gumabao and Tony Labrusca. Ready to Spice it up?

My Neighbor’s Wife (Dennis Trillo, Jake Cuenca and Carla Abellana and Lovi Poe)

Ang ‘My Neighbor’s Wife’ na mula sa direksyon at panulat ni Jun Robles Lana ang pinakaunang mainstream sexy-drama movie ni Lovi Poe. She plays the role of Giselle, ang misis ni Aaron (Dennis Trillo) na hindi kuntento sa pagiging financially unstable ng asawa. Dahil sa one night stand sa kanilang kapitbahay na si Bullet (Jake Cuenca), magiging kumplikado ang buhay ng apat. Hot na sa love scenes, todo pa sa iyakan. Naging usap-usapan din ang pagpayag ni Carla Abellana na gampanan ang papel ni Jasmine, isang conservative wife na magpapatukso kay Aaron dahil hindi niya matanggap ang ginawang pagtataksil ng asawa niya sa kanya. Intense and Hot!

WATCH 0N: HOOQ

The Annulment (Joem Bascon and Lovi Poe)

One of the hottest movies of 2019, The Annulment shows Joem Bascon and Lovi Poe’s vulnerability as actors. Marami ang tinamaan at naiyak sa mga kumplikadong drama scenes ng dalawa. Sinasalamin ng pelikula ang mga pros and cons ng annulment sa Pilipinas. Sa mga love scenes ng dalawa ay ipinakita rin nila ang intensity ng kanilang pag-iibigan sa umpisa hanggang sa umabot na ito sa resentment and pain.

The Escort (Derek Ramsay, Christopher de Leon and Lovi Poe)

First time nagkasama sa isang proyekto sina Derek Ramsay at Lovi Poe. Sa katunayan, hindi si Lovi ang original choice to play the role of Yassi, isang receptionist sa isang high-end escort agency na maiinlab sa swindler na si Xyruz (Derek Ramsay). Isang DOM na kliyente ang magkakainteres sa kanya na ginampanan ni Christopher de Leon. May mangyayari sa pelikula na magtutulak kay Yassi ang gawin ang isang bagay na hindi niya inaasahan na kaya niya gawin sa ngalan ng pag-ibig.

WATCH ON: Netflix

The Significant Other (Tom Rodriguez, Erich Gonzales and Lovi Poe)

Noon pa man ay marami na ang nagsasabi na magandang ideya na pagsamahin sa isang pelikula sina Erich Gonzales at Lovi Poe. Pareho kasi sila na dependent actresses from different networks na walang kiyeme sa mga eksena. Natupad ang wish ng marami nang magsama sila sa sexy-drama movie na ‘The Significant Other’ kung saan si Tom Rodriguez ang lalaking pumagitna sa kanilang dalawa. Naalala niyo ba ang viral controversial scene na napalakas ang sakitan ng dalawa? Maganda man ang casting ng lead actors, hindi naman masyado nakapitan ng audience ang pelikula at may ilan pa nga na nabibigla na this movie exists. Well, kung love scenes ang hanap ninyo, tinodo nina Erich at Lovi ang kanilang romansahan with Tom Rodriguez.

The Bride and the Lover (Jennylyn Mercado, Paulo Avelino and Lovi Poe)

Considered as a sexy romcom for some, marami rin dramatic moments ang pelikulang ito. Sa pelikula, mag-bestfriend noon sina Vivian (Lovi) at Sheila (Jennylyn). Sa kasal mismo ni Vivian at Philip (Paulo Avelino) ay ibinulgar niya na pinagtaksilan siya ng kanyang fiancé at bestfriend. Years later ay siya naman ang accidentally na naging ‘kabit’ ng kanyang ex. Nakakaloka! Riot ang pelikulang ito at may mga moments si Paulo with both Lovi and Jennylyn. Kailan kaya sila magsasama-sama muli sa isang pelikula?

Based on the mentioned movies, masasabi natin na Lovi Poe is one of the Philippines’ versatile actresses. What’s your favorite Lovi Poe movie?

Palabas na ang ‘Hindi Tayo Pwede’ starting March 4, 2020 sa mga sinehan nationwide!