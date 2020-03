THE NEW WIFEY: Sarah Geronimo, masaya sa piling ni Matteo Guidicelli

ADVERTISING

MAHIGIT isang buwan na rin nang magpalitan ng ‘I Do’s’ ang longtime magdyowa na sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na naging isang malaking kontrobersya ang ‘secret wedding’ ng dalawa na na-involve pa si Mommy Divine at ang security guard ng mga Geronimo na umabot pa sa pagpapa-Tulfo at pakikipag-areglo with Boss Vic of Viva Entertainment na kapwa humahawak sa showbiz careers ng bagong kasal.

For Matteo and Sarah, they’re trying their very best to live their lives to the fullest at marami ang masaya para sa dalawa, na halos pitong taon din naging magkarelasyon at nasa tamang edad na para lumagay sa tahimik.

Napaka-professional nga ni Sarah dahil nagtaping pa ito for The Voice sa araw mismo ng kanyang kasal. Si Matteo naman ay busy na rin para sa preparations ng kanyang upcoming Pedro Penduko movie na ihahabol ‘yata ng Viva para sa 2020 Metro Manila Film Festival sa darating na Disyembre.

March ang birth month ni Matteo at marami ang natuwa nang gamitin ni Sarah ang account ng asawa sa Instagram para purihin at batiin ang kanyang minamahal.

Happy Birthday to my loving and caring husband!! Kamukha mo si Lucho Dito!! Hehe ❤️I love you mahal ko.

Malamang ay surprised sa unusual but lovely gesture ng asawa (hindi ‘yata si Sarah ang humahawak ng kanyang social media account), nagpost din si Matteo ng isang pasilip sa kanilang simple yet contented life as a married couple. Lalong natutuwa ang mga fans ni Sarah at ng AshMatt kung may mga sightings na genuinely happy ang Popstar Royalty sa kanyang buhay sa poder ng mga Guidicellis.

Thank you Mrs. Guidicelli for everything. First birthday with you as your husband and I will forever cherish every single day with you. These days has reminded me of how precious life really is. Family, friends, loved ones and everyone out there, thank you very much for the greetings! God bless us all. Stay safe everyone.

NAKAKAKILIG! Hindi namin mapigilan na mapakanta ng Kilometro ni Sarah Geronimo lalo na sa parte na binibirit niya ang ‘Gagawin ko ang lahat upang sa huli, sa huli, sa huli ay tayo!’. Popstar Royalty is really practicing what she preaches!

Sa mga hindi nakapanood ng huling pelikula ni Sarah na ‘Unforgettable’, mapapanood na ito ngayon sa Netflix at kasalukuyang #4 sa Netflix Philippines list.

Stay happy and in love, Matteo and Sarah! Nag-aabang na rin kami kay Baby Boy or Baby Girl Guidicelli sa 2021!