THE ISLAND GIRL: Sanya Lopez, certified calendar girl na!

HABANG tumatagal ay lalong bumobongga ang career ang Kapuso actress na si Sanya Lopez. Pagkatapos magbida sa isang panghapong teleserye at makasali sa isang star-studded film ay sa kalendaryo naman natin masisilayan ang ganda at kaseksihan ng dalaga.

Si Sanya Lopez lang naman ang napiling 2020 calendar girl ng Ginebra San Miguel! Siya ang humalili kay Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach na idol niya.

Hindi man posible na siya ang mapiling Darna dahil sa kanyang network affiliation, hindi naman mabibitin ang fans ni Sanya lalo na ang mga kalalakihan dahil siguradong ‘inspired to work’ ang mga ito sa iba’t ibang layouts ng kalendaryo. Tastefully done ang mga shots at kitang-kita mo na confident and palaban ito.

Sa mga nakita namin na larawan at napanood na videos from the launch ay lutang na lutang ang ganda at positive aura ni Sanya. Sa totoo lang, siya ang isa sa pinakapromising stars ngayon ng GMA-7. Maliban sa pagiging daring and sexy, she can also sing, dance and act. No wonder palagi siya nagbibida sa mga drama series ng GMA. After her bonggang launch as Danaya in Encantadia noong 2016, nagbida na ito sa Haplos, Cain at Abel at Dahil sa Pag-Ibig.

Last year ay nagbida ito opposite Derrick Monasterio sa Wild and Free, na mapapanood na rin sa Netflix. Isa rin siya sa cast members ng ‘Isa Pang Bahaghari’ bilang anak ng one and only superstar na si Nora Aunor.

Congratulations, Sanya! May your star shine bright like a diamond! Pak!