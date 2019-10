‘The Heiress’ nina Maricel Soriano at Janella Salvador, mapapanood na bago magpasko

ADVERTISING

KAHIT ligwak sa final selection ng 2019 Metro Manila Film Festival line-up, agad na umaksyon ang Regal Films at within a few hours ay naglabas na sila ng announcement na sa November 27 na ang showing ng kanilang horror movie na ‘The Heiress‘.

May mga nanghinayang dahil tila nasanay na rin ang moviegoers na may horror entry ang movie outfit ni Mother Lily at s’yempre, bida ang one and only Diamond Star na si Maricel Soriano at ang tinaguriang ‘Horror Princess’ na si Janella Salvador.

Ang kaso, marami rin magagandang entries na ipinasa sa MMFF. May horror film na rin sa first 4 announced entries (Sundo starring Carmina Villaroel) kaya siguro naisip din ng pamunuan na one horror is enough for Christmas.

Ang maganda ay mas mapapanood pa ng fans ang pelikula at mas swak ang November playdate nito. So far, wala pa kami naririnig na ibang pelikula na magpapalabas on the same day.

Maaaring blessing in disguise na rin ito dahil at least, hindi divided ang budget ng mga viewers at ilalaan lang nila ang kanilang hard-earned cash sa The Heiress.

ADVERTISING

Ito rin ang magsisilbing comeback ni Maricel Soriano sa big screen na matagal-tagal na rin natin namiss. Ang mga younger fans ay natuwa sa kanya sa The General’s Daughter while Janella Salvador is nailing her role as Emma in suspense-thriller primetime show ng ABS-CBN na The Killer Bride.