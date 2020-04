THE GOLD SQUAD: DIY Face Mask and Quarantine Tips from KyCine and SethDrea

ADVERTISING

KAHIT ilang buwan na rin namaalam sa ere ang Kadenang Ginto, solid na solid pa rin ang barkadahan ang nabuo sa teen stars ng programa na sina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Seth Fedelin and Kyle Echarri. Sa ngayon ay ini-entertain nila ang kanilang mga solid supporters sa pamamagitan ng The Gold Squad Vlog.

For this week ay tinuruan tayo ng Gold Squad members ng DIY Face Mask na magagawa ng bata man o matanda sa bahay nila. Nakuha ni Kyle ang proseso kung paano ito gawin at nagdemonstrate for his fans to see and hopefully copy. Mahirap din na palagi tayong gumagamit at bumibili ng disposable face masks lalo pa’t nagkakaubusan na. Making a washable one is not only safe but also cheaper.

Nagbigay rin ng simple must-follow Quarantine Tips ang mga bagets with SSSS. Una, Stay at Home. Ito pa rin ang pinaka-safe na maambag natin sa ngayon dahil makakabawas tayo sa posibilidad na dumami ang casualties ng Covid-19. Lumabas lamang kung may kailangan bilhin sa groceries o kung isa ka sa mga frontliners. Next is to observe Social Distancing. Iwas-iwas muna tayo sa mga pagpupulong. Kung keri naman na pag-usapan na lang via Facebook, Twitter, Viber, Text o Instagram, mas mainam na ‘yun na lang muna ang gawin natin. Pangatlo ay Sabunin ang Kamay. Mas mabisa pa rin ang paggamit ng soap kaysa sa alcohol o hand santizers para mapuksa ang posibleng virus na kumapit sa inyong katawan. Last but not the least ay Suot ng Washable Mask. Tinuruan na tayo ni Kyle sa video at very useful ito so kopya na!

Marami-rami na rin videos sa kanilang YouTube channel ang The Gold Squad! If you miss them that much, mag-marathon na ng kanilang vlogs, panoorin ang kanilang launching digital movies sa iWant o kung talagang bagot na bagot ka na, i-marathon mo na ang Fast Cuts ng Kadenang Ginto na nasa ABS-CBN Official YouTube Channel o sa iWant! Stay safe everyone!

