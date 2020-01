THE BLOOMING BRIDES: Sarah Geronimo at Sarah Lahbati, parehong ikakasal sa March?

ADVERTISING

CAN YOU HEAR the wedding bells? We hear them loud and clear!

Sure na sure na ang napipintong pag-iisang dibdib nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati ngayong Marso. Sa tagal din ng hinintay natin and two cute baby boys after ay magiging isa nang Mrs. Gutierrez si Sarah, na isa sa paboritong hot mommas ng showbiz. Deserve ng dalawa na magkaroon ng happy ending lalo pa’t hindi basta-basta ang mga pinagdaanan nila.

Kamakailan lang ay nagkaroon na ng Baby Showers for Sarah Lahbati. Ang isa’y ginanap sa Alabang habang sa Hong Kong naman ang latest. Happy and Blooming si Sarah.

Pero teka… totoo ba na ngayong Marso na rin ikakasal sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo?!

Nabulabog ang TalaNation nang ipost ni Matteo sa kanyang Instagram account late last year ang larawan nila ni Sarah na very much visible ang kanilang engagement rings. Marami ang natuwa para kay Sarah na para sa karamihan ay isang tunay na prinsesa at modelo ng kabataan. Kumbaga, kung ikaw ay isang parent, si Sarah ang ideal daughter mo dahil hindi lang ito basta magaling kumanta at umarte – napakabait pang bata at positive lagi ang aura.

Si Matteo naman ay nagsimula bilang isang young car race driver na naging modelo at artista. In fairness, maganda rin ang image nito. Hindi ito na-involve in any scandals or issues habang magkarelasyon sila ni Sarah. In his own right din ay umaariba rin ang kanyang career at ang latest project na pagbibidahan niya ay ang remake ng Pedro Penduko.

Wow. Ano nga ba ang nasa buwan ng Marso at tila para yata ito sa mga Sarah?! Congrats to Sarah L and Sarah G!