Teleserye nina Bea Alonzo at Richard Gutierrez, kanselado na

IT’S CONFIRMED: Kanselado na ang teleseryeng pagbibidahan dapat nina Bea Alonzo at Richard Gutierrez.

Ito ang nakakalungkot na balita mula sa panig ng Star Creatives, ang producer ng “Kahit Minsan Lang” noong Huwebes.

Ayon sa report mula sa ABS-CBN News, hindi raw ma-accommodate ang concept ng TV drama sa ngayon dahil sa mga ‘restrictive scenarios’ pagdating sa pagshu-shoot. Required na rin kasi ngayon ang lahat ng artista, staff and crew ng mga programa na mag-locked-in taping para maiwasan ang hawaan ng Covid-19 kung sakali. Ito ang sinubukang tinawid ng mga teleseryeng ‘Love Thy Woman’ na nagtapos noong nakaraang Biyernes at ‘A Soldier’s Heart’ na ngayong gabi naman ang finale.

Ang ‘Kahit Minsan Lang’ din sana ang comeback project ni Rafael Rosell sa ABS-CBN pagkatapos ng halos sampung taon na pamamalagi sa GMA-7. Kasama rin sa

cast sina Richard Bables at Jameson Blake. Ang haba ng hair ‘di ba? Apat lang naman ang leading men niya sana!

Isang taon na ang nakakaraan nang i-announce ang proyekto sa press. Marami ang na-excite rito dahil first time makakasama ni Bea Alonzo ang dating Kapuso King na si Richard Gutierrez. Matatandaan na noon ay ‘rivals’ ang tambalang John Lloyd-Bea ng Dos at Richard-Angel ng Siyete.

Maganda nga rin naman kung this time ay sila Richard at Bea naman ang magsasama since nagkaroon na rin ng pagkakataon ang mga dating onscreen partners nila na sina John Lloyd at Bea na magbida sa TV. Nasubukan na ang chemsitry ng dalawa sa Star Cinema movie na ‘Unbreakable’ with Angelica Panganiban na ipinalabas noong November 2019.

Siguradong malulungkot ang mga fans ni Bea Alonzo dahil noong 2018 pa nila ito huling napanood sa teleseryeng ‘A Love to Last’ na nagtapos noong 2017. Nakasama

niya rito sina Ian Veneracion, Iza Calzado at Julia Barretto. We just miss our Bea Alonzo!