TAPATANG LOVI POE AT YEN SANTOS: Sino ang mas pipilahan sa sinehan ngayong November 13?

ADVERTISING

NAKAKALOKA ang recent announcements ng ilang movie outfits. Bigla na lang ay dumami ang mga pelikulang ipapalabas this coming November. Some were already planned way back habang ang iba naman ay mga MMFF hopefuls na nagdesisyong magpalabas na lang ng mas maaga.

Ang dalawa sa mga pelikulang mas naunang nagkaroon ng playdate ay ang romance-comedy film na ‘Two Love You’ na bida sina Lassy Marquez, Kid Yambao at Yen Santos at ang sexy-drama na ‘The Annulment’ na bida naman ang award-winning and competent actors na sina Joem Bascon at Lovi Poe.

Kung hindi kami nagkakamali, ang ‘Two Love You’ ay produced ng dating Pinoy Parazzi columnist at well-loved talent manager/actor na si Ogie Diaz. Binigyan nito ng break ang constant sidekick ni Vice Ganda na si Lassie Marquez.

Two Love You official trailer [in cinemas November 13] Sino ang pipiliin mo? 'Yung itinuring mong kapatid o 'yung nagpatibok ng iyong puso na kelan mo lang nakilala?Ganyan talaga ang pag-ibig… masaya pero magulo.Abangan ang pelikulang pinagbibidahan nina Yen Santos, Hashtag Kid Yambao, at MC Lassie — Two Love You ngayon November 13 na sa mga sinehan nationwide! #TwoLoveYouTrailer Posted by VIVA Films on Wednesday, October 16, 2019

Sa napanood ko na trailer, mukhang riot ang pelikula at magpapa-feel good sa mga taong nangangailangan ng positive vibes sa life. Leading lady naman sa pelikula ang ‘Halik’ breakthrough star na si Yen Santos. Kung sa past TV projects ng dalaga ay lagi na lang siya umiiyak at nagdurusa, ngayon ay makikita ng madlang pipol ang kanyang sunny and kalog side.

ADVERTISING

The Annulment UNCUT trailer When the best becomes the worst, is it worth saving and worth fighting for? The Annulment Uncut TrailerLovi Poe, Joem BasconNovember 13 in cinemas nationwideDirected by McArthur C. AlejandrePresented by Regal Entertainment Inc.#TheAnnulmentUncutTrailer Posted by Regal Entertainment Inc. on Saturday, October 26, 2019

On the other hand, very timely din ang paglabas ng The Annulment. Isa ito sa mga paksang pinag-uusapan. Sa inilabas na uncut trailer ng Regal Films noong isang gabi ay kitang-kita ang ilan sa mga mapangahas na eksena nina Joem at Lovi bilang mag-asawa na super in love at sa kalauna’y magkakaroon na ng problema. Sa ngayon nga ay marami na ang nagku-comment na ‘very relatable’ ang nasabing pelikula at sadly, pinagdadaanan nila ang madugo at magastos na proseso ng annulment sa bansa.

If you want to laugh and feel good, watch ‘Two Love You’. If you’re going through a marital problem o sadyang gusto mo lang ng sexy-drama film, watch The Annulment. Mas mabuti kung panoorin mo pareho dahil magkaiba sila ng tema, pero parehong may value.