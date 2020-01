TAMIS NG UNANG HALIK: Joshua Garcia at Janella Salvador, first screen kiss ang isa’t isa!

ADVERTISING

NOONG Biyernes pa natapos ang teleseryeng ‘The Killer Bride’ on a high note, pero hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ang epic na finale nito lalong-lalo na ang panunukso ng bidang si Maja Salvador sa mas nakababatang pamangkin na si Janella Salvador sa ka-loveteam nito sa serye na si Joshua Garcia.

Bago nag-umpisa ang programa, iba ang ka-loveteam nina Joshua at Janella. Si Joshua ay nagkaroon ng reel and real romance sa ex-partner na si Julia Barretto at hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat ang kinahinatnan ng kanilang relasyon. Buti na lang at naitawid pa rin nila ang zombie film na ‘Block Z’ na ipapalabas sa January 29.

Samantala, si Janella naman ay na-identify with Kapuso turned Kapamilya na si Elmo Magalona. Nagbida pa nga rila sa teleseryeng ‘Born for You’ at may mga pelikula rin na pinagsamahan. Unfortunately, naging bitter ang paghihiwalay ng kanilang tambalan na hanggang ngayon ay hindi pa rin klaro kung ano nga ba ang nangyari. Ang alam lang namin ay hindi sila willing na makipagtrabaho with each other. Late last year ay kinumpirma na ‘exclusively dating’ sina Janella at ang Kapamilya actor na si Markus Patterson.

With Markus in the picture, saan kaya mapupunta ang panunukso ng The Killer Bride cast lalo na si Maja sa JoshNella?

Ano kaya ang gustong ipahiwatig ng mga lumabas na screengrabs and pictures mula sa Finale Party ng programa, kung saan naging aggressive si Joshua sa pagpapakita ng kanyang appreciation kay Janella? Umabot pa ito sa puntong tinawag niya ito ng ‘baby’ at inalalayan pa ng bulaklak. Bongga!

Ano kaya ang masasabi ni Markus dito? Bakit ang tahimik ng binata? Sila pa ba ni Janella o tanggap na ba niya na kailangan sumakay ni Janella sa mga ganitong paandar ni Joshua?

On the other hand, ano kaya ang naramdaman ni Julia Barretto na umabot sa puntong tinanggal niya lahat ng pictures nila ni Joshua sa kanyang Instagram account at nag-unfollow pa sa ex-dyowa at sa ‘kaibigan’ na si Janella? Ang alam namin ay isa sa closest friends ni Julia si Janella, pero lately ay maraming in-unfollow si Julia.

Paano kaya ito makakaapekto sa promo ng Block Z na parang huling JoshLia movie na? Isa ito sa pinakamagastos na proyekto ng Star Cinema mula sa direksyon ni Mikhail Red. Nakakalungkot naman kung hindi ito kumita.

Anyway, what’s in-store for JoshNella’s future?