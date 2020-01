Tambalang Bela Padilla at JC Santos, tried and tested na sa takilya

ADVERTISING

BONGGA ang tambalang Bela Padilla at JC Santos.

Para silang mga bagets stars na ang partnership sa pelikula na may cult following.

Di nga ba’t naka-apat na sila na pelikula na sa una ay hindi mo inaasahan na papatok sa takilya?

Mayroong captured audience ang mga pelikula nila. Wala nakapagsabi na ang una nilang tambalan ay dinumog sa box-office. Sa pelikulang 100 Tula Para Kay Stella, hataw ang mga kabataan (mga millennials) na sumuporta sa kanila. Actually, extended pa nga ang showing ng pelikula nila sa mga sinehan.

No one expected na kumita ang pelikula nila ni Direk Jason Paul Laxamana.

But with the ”Hugot Director” Irene Villamor’s On Vodka, Beers, and Regrets, inaasahan na another blockbuster movie ito.

Maganda naman kasi ang track record ni Direk Irene. She directed Camp Sawi, Sid and Aya na bida sina Dingdong Dantes and Anne Curtis and Ulan na bida si Nadine Lustre at ang Meet Me in St. Gallen na pinagbidahan din ni Bela with Carlo Aquino.

Ano nga ba ang dahilan bakit ang tambalang Bela at JC ay click at suportado ng mga moviegoers?

Pananaw ng kaibigan namin: “Maganda kasi ang mga movies napagsamahan nila. Ang captured market nila, gusto ng mga hugot lines at mga pa-emote nila sa mga eksena.”

Madagdag ko pa, napapanahon ang mga movies nila na madali maintindihan at maramdaman ng mga manonood ng pelikula ang gustong itawid na mensahe sa nanonood.

Simple lang kasi ang istorya. Simple din ang narrative kaya hindi mahirap intindihan. In short, sapul ni Direk Irene ang isip at puso ng market niya.

Bukod sa tried and tested na ang “love team” nina Bela at JC mula sa pelikulang 100 Tula…; The Day After Valentines at ito nga ngayon na On Vodka, Beers, and Regrets (nagkasama din sila sa Miracle in Cell No. 7), inaasahan na susuportahan na naman sila ng mga manonood.

Fast fact on Bela and JC’s film: Nang ipalabas sa social media ang teaser ng On Vodka, Beers, and Regrets ay naka-900,000 views ito in just 3 hours and in 24 hours may 4 million ana views ito.

Positive sign ito, ayon sa isang ViVa Films marketing department na malaki ang interest ng mga fans nila sa muling pagsasama ng dalawa.

Palabas ang hugot movie sa February 5 na produced ng Viva Films.