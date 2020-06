Sunshine Guimary binansagang ‘Pambansang Walang Bra’ ng netizens

MATINDING pasabog ang pinakawalan ng super-sexy Cebuana na si Sunshine Guimary sa YouTube kamakailan sa pamamagitan ng dalawang episode sa kanyang channel na ngayo’y sikat na sa tawag na “No Bra Series.”

Sa unang episode, “No Bra Challenge Part 1/Ako’y Alipin Mo,” naglinis si Sunshine ng bahay na ang suot lang ay maluwag na T-shirt at siyempre pa walang bra! May isang linggo pa lang ito sa YouTube ngunit humakot na ito ng 4.2 million views at patuloy pang tumataas.

Ang follow-up episode, “No Bra Challenge Part 2! 100 Jumping For 100K subs” kung saan nag-jumping rope ng 100 beses si Sunshine para i-celebrate ang pag-abot niya sa 100,000 subscribers nang wala pa ring bra ay naging top trending Pinoy video dalawang araw lang matapos itong ma-upload. Nasa mahigit 2 million views na ito.

Dahil viral na ang dalawang videos na ito, ang tawag ng netizens ngayon kay Sunshine ay ang #PambansangWalangBra!

“I am honored and flattered po for being dubbed as a ‘Pambansang Walang Bra,” reaksyon ni Sunshine. “Hindi ko inakala na mag-viral siya, tinanggap ko lang yung challenge, sinubukan ko lang and masaya ako na nagustuhan siya ng mga tao.”

Matagal-tagal na ring social media personality si Sunshine at sumikat siya dahil sa kanyang mga malulupit na bikini photos na tipid na tipid sa tela para mailabas niya ang kanyang katawang humihiyaw sa kaseksihan.

Mayroon siyang 1.1 million followers sa Instagram bagamat hindi naman siya ganap na artista.

Kamakailan, pumirma siya sa Viva ng isang talent management contract at isang 10-picture movie contract. Handa na rin ang dalaga na maging bagong Sex Goddess ng Pinoy Movies.