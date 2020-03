Sunshine Cruz, walang symptoms ng COVID-19 kahit na-expose kay Christopher de Leon sa ‘Love Thy Woman’

ADVERTISING

Naka-self quarantine ngayon si Sunshine Cruz. Kabilang ang aktres sa huling nakatrabaho ni Christopher de Leon sa Love Thy Woman series ng ABS-CBN bago naging postibo sa COVID-19 ang aktor.

Ayon sa aktres nang maka-chat namin siya sa Messenger, “ We are all okey naman so far Kuya Leo. Self quarantine lahat. Nag-a-assist ang ABS-CBN. We had a conference call pa with ABS bosses and Dr. Susan Mercado. So far so good.”

Wala rin daw siyang nararamdamang kahit anong symptoms ng pagkakaroon ng corona virus.

“Almost two weeks na din po the last time I was exposed to Kuya Boyet and so far no symptoms. Pinalalakas ko nalang ang katawan ko by sleeping well, eating healthy and pinapalakas ang immune system pati ng mga bata.

“And of course kailangan ng dasal not just for us pero para sa mga mahal natin sa buhay. Kailangan lakasan ang faith lalo na po ngayon,” pahayag pa ni Sunshine.

Sa Love Thy Woman ay gumaganap si Sunshine ng karakter ni Kai Estrella na ex-partner naman ni Boyet.

Eh, ano ba ang ginagawa niya ngayon habang naka self quarantine siya?

Sagot ng aktres, “Watch lang ng old movies, Kuya Leo. Bonding and luto for the girls. Nagluluto ako ng kung ano ang request nila. Mga bagay na di ko madalas nagagawa noon dahil busy sa work, nagagawa ko for them now.”

Hindi na rin daw sila magkakatabing natutulog ngayon ng tatlo niyang babaeng anak para i-practice ang social distancing.

“We dont sleep together na po,” sambit pa ni Sunshine. “Pero kahit naman sleeping together parang I’ve been exposed to them na po. Para lang hindi sila ma-paranoid at makatulog ng hindi natatakot.

“’Di na ako pwede humiwalay sa kanila kasi katabi ko sila matulog before we found out about yung kay Kuya Boyet. Palaging nakadikit sakin ang mga bata kaya wala naman pong ibang option. Ngayon, no hugging, cuddling na muna with them,” lahad pa ng aktres.