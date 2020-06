Sunshine Cruz, hindi pinalampas ang kasinungalingan ni Chuckie Dreyfus

ADVERTISING

“Mr. Chuckie Dreyfus, if you have plans of making a comeback, gawin mo nang tama at wag kang mandamay ng iba na ang hangarin lang ay makapag provide bilang isang single mom. I was seenzoned and I am not a liar. I have screenshots to prove that.”

Ito ang galit at direktang mensahe ni Sunshine Cruz kay Chuckie Dreyfus na itinanggi sa isang article na hindi niya raw sini-seenzoned ang aktres nung komprontahin siya nito sa naging pag-amin sa national TV na naging girlfriend niya ang aktres noon.

Dagdag pa ng Love Thy Woman star, “I do not deserve that dahil nananahimik akong nagtatrabaho at naka-focus sa aking pamilya. Then after more than 20 long years bigla na lang may lalabas na tao at ipagsisigawan na isa ako sa 10 naging girlfriends niya.

“It will never be right because it is not true!”

Ayon kay Sunshine, ito na ang huling beses na magsasalita siya sa isyu sa kanila ni Dreyfus.

“This is the very last time that I will react about this issue na tiyak na sasagutin n’yo na naman. Whatever makes you happy. As for me, mag-focus na lang po ako sa collab with my family and memorize ng script sa pagbabalik namin sa taping,” lahad niya.

Muling idinetalye ng aktres kung ano ang ginawa sa kanya noon ni Dreyfus na pinag-ugatan ng kanilang problema.

“Few months ago, sinabi niyang naging GF niya ako on national TV for 6-7 months (not sure daw siya basta naging GF niya daw ako) na kinagulat ko, ng mga anak ko, ng pamilya ko at ng mga kasamahan ko sa That’s Entertainment.

“I tried to reach him through some members of That’s Entertainment and also messaged sa chat group namin which he “seenzoned” and now his camp also denied this sa article na nabasa ko ngayon,” kuwento ni Sunshine.

Ipinakita rin ni Sunshine bilang proof ang ilang screenshots ng conversation nila sa chat group ng mga dating kasamahan sa That’s Entertainment na sini-seenzoned lang ng aktor.

“I don’t know what I have done to you or to your family to deserve this,” giit ni Sunshine.

“Again, galit tayo sa mga sinungaling at sa fake news di ba? Pero dahil naging bold star/sexy star ako, dapat sinakyan ko? Ang arte ko daw, gwapo naman at hayaan na lang dapat? Ganun ba yun? Kahit hindi totoo ang ipinangalandakan sa TV, okay lang sa inyo na magkalat ng kasinungalan dahil sa trabaho ko noon?” mensahe niya ulit sa kampo ni Dreyfus.

“Surprisingly, mga babae o mga nanay pa ang humuhusga sa akin. Mga anak nga natin ayaw nating magsunungaling pero sa parteng ito okey lang?

“May pandemic na nga ganyan pa sila. Masyado na kasing pinalalaki. I have to also show my proof about their lies. He can show off his talent naman if he wants a comeback. Hindi naman ako sikat at hindi na ako bata para ako pa yung ganyanin nila,” huling pahayag ng aktres.