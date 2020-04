Starstruck graduates na mas sumikat sa ABS-CBN Part 4 (Aljur Abrenica and Ryza Cenon)

ADVERTISING

DREAM. BELIEVE. SURVIVE. Ang ilan ay maswerteng nakapasok sa Final 15 at naging ‘avengers’. Meron din naman mga Starstruck graduates na mas nakaangat-angat sa pagtatapos ng kani-kanilang seasons at itinanghal na ‘Ultimate Male and Female Survivors’. Ang ibig sabihin nito, sila ang mas may malaking advantage na bigyan ng TV and movie projects ang GMA-7 dahil sila ang nanalo at binoto ng mga hurado at mga tagahanga.

Sina Aljur Abrenica at Ryza Cenon ang dalawa sa top winners ng Starstruck. Ang una ay mula sa ika-apat na season habang sa second batch naman galing ang huli. Sa katunayan, sinubukan din silang pagtambalin ng Kapuso network sa TV adaptation ng Machete kung saan kasama nila ang isa pang former Kapuso turned Kapamilya na si Bela Padilla.

Sa totoo lang, hindi naman nagkulang ang GMA-7 sa pagbibigay ng magagandang TV projects sa dalawa. Nagbida sila sa ilang serye at binigyan sila ng importansya, but as time passes by, siguro ay nakatakda talaga sila na mas palawakin pa ang kanilang fanbase at makawala sa pagpapaseksi.

7. ALJUR ABRENICA

Si Aljur Abrenica na siguro ang Starstruck Ultimate Male Survivor na pinakasumikat kung ikukumpara mo sa mga winners from other seasons. Nang siya’y manalo, marami ang nagsabi na siya ang magiging ‘Next Richard Gomez’ dahil sa kanyang very Pinoy features – matangkad, matipuno at Moreno.

Nagbida kaagad si Aljur sa Boy Nxt Door at Zaido: Pulis Pangkalawakan. Nag-klik naman ang loveteam nila ni Kris Bernal o AlKris na nagbunga ng ilang top-rating shows tulad ng Sinenovela presents Dapat Ka Bang Mahalin?, All My Life, The Last Prince, Prinsesa ng Buhay Ko at Philippine adaptation ng sikat na Koreanovelang Coffee Prince. Nagkaroon din sila ng pelikula sa ilalim ng Regal Films noong kasagsagan ng kanilang kasikatan bilang magka-loveteam. Ang maganda sa AlKris ay nagwork ang kanilang partnership kahit walang namamagitan sa kanila in real life.

Naging leading man din siya ng iba’t ibang Kapuso leading ladies tulad nina Rhian Ramos at Jackie Rice sa Ilumina, Louise delos Reyes sa Kambal Sirena at Janine Gutierrez sa Once Again. Si Aljur din ang humalili kay Gardo Verzosa sa TV version ng Machete with Bela Padilla and Ryza Cenon. Nakapagrecord din ito ng ilang kanta tulad ng ‘Sayang, Sayang’.

Dahil sa kanyang pagiging ‘Pinoy Hunk’ ay laging nalilinya si Aljur sa mga sexy roles na kalauna’y gusto na niya takasan. Paulit-ulit na lang kasi na puro pagpapaseksi ang offers sa kanya. Sinubukan nitong kumalas sa GMA-7, pero minabuti nito na hintayin na lang ang expiration ng knayang kontrata.

Noong 2017 ay tuluyan na nga ito lumipat sa Kapamilya network via FPJ’s Ang Probinsyano. Naging leading man ito nina Julia Montes at Shaina Magdayao sa afternoon action-drama na Asintado at katatapos lang um-ere ng pinagbibidahang ‘Sandugo’ with Ejay Falcon, Elise Joson and Jessy Mendiola.

Masasabi natin na sa paglipat ni Aljur ay mas ‘meaty’ roles na ang nakukuha niya at hindi lang basta pagpapakita ng ‘meat’, huh! He is also happily married to Kylie Padilla at daddy na sa dalawang very cute kids.

8. RYZA CENON

Nang manalo bilang Ultimate Female Survivor sa ikalawang batch ng Starstruck si Ryza Cenon, marami ang nagsasabi na makakatulong ang pagkakahawig nila ni Angel Locsin na noo’y Reyna ng Kapuso network. Pasok agad si Ryza sa Darna at Majika. Dahil sa galing niya sa pagsayaw ay naging ‘Bad Girl ng Dance Floor’ din si Ryza na naging female counterpart ni Mark Herras.

Hindi namin ma-pinpoint ang tunay na rason kung bakit naging mabagal ang pag-usad ng karera ni Ryza kahit sabihin pa na siya ang ultimate winner ng kanilang batch. Sumikat ang runner-up niya na si LJ dahil nalinya ito sa paggawa ng independent films at naging mapangahas sa pagpopose ng sexy sa ilang men’s magazine. Ang isa pang kasabayan na si Megan Young naman ay naging Miss World noong 2013. Si Ryza? Sinubukan siya na i-elevate sa bida status via Machete, pero kinailangan pang ipasok si Kris Bernal bago matapos ang series dahil sumadsad sa ratings ito.

Marami ang nagsasabi na dahil masyadong ‘playing safe’ at naging ‘comfortable’ si Ryza na basta may project ay okay na siya. Lahat ito ay nagbago nang tanggapin niya ang lead role sa CineFilipino movie na ‘Manananggal sa Unit 32-B’ with Martin del Rosario. Nang maipakita niya ang kanyang acting prowess at walang kiyemeng sexy scenes ay ipinagkatiwala sa kanya ng GMA-7 ang papel bilang Georgia sa Ika-6 na Utos. Siya ang kontrabidang kabit kay Sunshine Dizon. Ang dapat sana’y three months airing ng programa ay umabot ng halos dalawang taon! Naging epic ang mga campy fight scenes nila ni Sunshine Dizon at naging household name si Ryza. May mga naiinis sa kanyang effective na pagganap at meron naman mga natuwa dahil sa wakas ay napansin na rin ang dalaga.

Nang matapos ang Ika—6 na Utos ay nagdesisyon ang bagong management team ni Ryza (Viva Artists Agency) na mas mabuti nang lumipat sa ABS-CBN para mas lumawak ang kanyang fanbase. Reunited sila ng kanyang ‘ka-look-alike’ na si Angel Locsin sa ‘The General’s Daughter’ at may mga episodes na trending ang performances niya sa programa.

Sa paggawa naman ng pelikula ay nagbida si Ryza sa Mr. and Mrs. Cruz with JC Santos. May three upcoming movies ito mula sa Viva Films.

Aljur and Ryza’s career journey may serve as an inspiration sa mga artista na worried sa patutunguhan ng kanilang karera. Kung minsan, kailangan mo talaga mag-take ng risk at i-explore ang unknown territory para sa ikauunlad ng iyong buhay. Just continue dreaming, believing and surviving!

