Starstruck graduates na mas sumikat sa ABS-CBN Part 2 (Arci Munoz and Sarah Lahbati)

LET US GIVE a round of applause to two fierce ladies who dared to dream bigger, believe more and survived further by moving to a different network!

Sa Part 1 ng ating Starstruck graduates turned Kapamilya stars ya na-feature natin ang dalawa sa award-winning actors ng ating henerasyon: sina Paulo Avelino at Cristine Reyes. Hindi man sila ang nanalo sa kani-kanilang season ay mas naging winner naman sila nang lumipat sa Kapamilya network with top-rating teleseryes and blockbuster movies.

Ngayon naman ay dalawang bebot naman ang ating bibigyan ng pansin mula sa Batch 3 at Batch 5: Arci Munoz and Sarah Lahbati!





3. Arci Munoz

From Starstruck Batch 3

Kung nasubaybayan ninyo ang Starstruck Batch 3, alam ninyo na si Arci ang isa sa controversial contestants ng programa. Ang pagiging prangka nito ang itinuturo na rason kung bakit hindi ito nakaabot sa Top 4. Ito rin ‘yata ang dahilan kung bakit nalinya ito sa supporting and kontrabida roles. Ilan sa mga programang nilabasan niya ay ang Zaido: Pulis Pangkalawakan, Princess Charming, Pati Ba Pintig ng Puso, Maging Akin Ka Lamang, Ngayon at Kailanman at Langit sa Piling Mo.

Bago ito naging Kapamilya at sa Kapatid network muna nagsilbi si Arci. Dito ay nabigyan siya ng pagkakataon na magbida sa mga programa tulad ng Mga Nagbabagang Bulaklak at Felina: Prinsesa ng mga Pusa. Sa katunayan, isa siya sa limang Prinsesa ng TV5 noong aktibo pa ito sa paggawa ng mga entertainment programs.

Tuluyan na ito naging Kapamilya nang mag-audition at mapili sa Philippine adaptation ng Pasion de Amor. Since then, nagbida na rin si Arci sa Magpahanggang Wakas (with Jericho Rosales), Finally Found Someone (with Piolo Pascual, Alessandra de Rossi, JC de Vera and Empoy) at sa Pamilya Ko. Isa na rin siya sa paboritong romcom princess ng Star Cinema. Sino ang hindi kinilig sa Always Be My Maybe at Can We Still Be Friends nila ni Gerald Anderson at Last Fool Show nila ni JM de Guzman? Sino ang hindi napaisip at naiyak sa OPEN nila ni JC Santos? Kung nanatili si Arci sa GMA-7, malamang ay na-typecast na ito ng tuluyan sa kontrabida roles na naging fate ng ilan sa mga Starstruck alumnis. Alam niyo na kung sinu-sino ang mga iyon!

4. Sarah Lahbati

From Starstruck Batch 5 (Ultimate Female Survivor)

Hindi naging madali ang showbiz journey ni Sarah Lahbati. Starting as a child model, nag-audition ito sa Starstruck Batch 5 at maswerteng nasungkit ang titulong ‘Ultimate Female Survivor’ habang si Steven Silva naman ang kanyang male counterpart.

GMA-7 had a lot of great plans for Sarah Lahbati. Nagbida ito sa TV adaptation ng Kokak with TJ Trinidad at naging isa sa leading lady ni Richard Gutierrez (Primetime King ng GMA that time) sa ‘Makita Kang Muli’ and as everyone knows by now, nadevelop from reel to real ang kanilang pagmamahalan.

Nagbida sila sa sexy-thriller ng Regal Films na ‘Seduction’ with Solenn Heussaff. Marami ang nakapansin na hindi naging active si Sarah sa promotion ng pelikula at sa katunayan, nag-disappear ito at tumungo sa Switzerland at nagkaroon pa ng issue sa kanyang managerial contract sa GMA Artists Center. After some time ay inamin nito na siya ay nanganak na sa pamamagitan ng reality show na ‘It Takes Gutz to be a Gutierrez’. Later on ay nakalipat si Sarah sa ABS-CBN at naging regular guest sa ASAp doing most sing and dance numbers. Nagawa rin nito ang thriller movie na ‘Ang Pagsanib kay Leah dela Cruz’ at nagbuntis muli sa ikalawang anak nila ni Richard na si Kai.

Hindi man siya super active sa TV at movies ngayon, very visible naman si Sarah sa magazine features kung saan naipapakita niya na siya ay isang tunay na ‘hot momma’ at napaka-glamorous naman kasi talaga ni Sarah at bagay na bagay sila ni Richard.

After years of waiting ay ikinasal na rin finally ang dalawa noong March 14, 2020. Sure kami na lalong dudumugin lalo ng motherhood-related endorsements si Sarah. The real question is, kailan kaya ito magkakaroon ng teleserye ulit?

Bitin ba kayo? Next in line ay two sexy Starstruck graduates na mas naging hot and sizzling ang kanilang showbiz career nang magdesisyong maging mas daring at palaban! Stay tuned!