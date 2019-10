Starstruck 6 Ultimate Female Survivor Klea Pineda, bida na sa ‘Magkaagaw’

ADVERTISING

SA WAKAS, bida na rin sa kanyang sariling teleserye ang Starstruck 6 Ultimate Female Survivor na si Klea Pineda.

Ngayong hapon ay mapapanood na ang pilot episode ng ‘Magkaagaw‘, ang afternoon series na papalit sa timeslot na inalisan ng ‘Hanggang sa Dulo ng Buhay Ko’ na pinagbidahan nina Megan Young, Rayver Cruz at Kris Bernal.

Matagal-tagal din naghintay ang Kapuso star na may potential maging beauty queen na magbida sa sariling programa. Sa katunayan, naunahan pa siya ni Arra San Agustin na lead star ng ‘Madrasta’.

Huling napanood si Klea at ang kanyang ka-loveteam na si Jeric Gonzales sa Ika-5 Utos, where they played support roles. Dito nakita ng GMA Network ang chemistry ng dalawa kaya naman this time ay sila na ang binebenta sa programa.

Joining them are veteran actresses na sina Sunshine Dizon at Sheryl Cruz. What makes this teleserye special and intriguing ay someone older ang ‘kaagaw’ ni Klea kay Jeric – its no other than Ms. Sheryl Cruz!

Yes, May-December love affair ang peg ng bagong programa. Inaabangan na rin ang sabunutan at warlahan sa pagitan ng That’s Entertainment graduates at sa trailer pa lang ay mapangahas na ang laplapan sa pagitan nina Jeric at Sheryl. Kumabaga, kung romantic kisses ang kina Klea at Jeric, may sabik factor naman ang mga eksena nina Jeric at Sheryl. Kung sa pelikula tulad ng ‘Glorious’ ay bumenta sa manonood ang malaking age gap, baka may demand din for afternoon programming.

May mga nagsasabi na nagkakadevelopan na raw in real-life sina Jeric at Klea while some are saying na babae raw ang trip ng Kapuso actress. Ano nga ba ang totoo?

Panoorin ang ‘Magkaagaw’ sa GMA-7 after Eat Bulaga!