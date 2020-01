Sikat na singers sama-sama sa ‘#LoveThrowback3’ sa PICC

ADVERTISING

MAGSASAMA-SAMA sina Ella May Saison, Luke Mejares, Nina, Juris at Ito Rapadas ng Neocolours sa kauna-unahang pagkakataon sa ikatlo at pinaka-pabulosong installment ng pinag-uuspan at inaabangan na taunang #LoveThrowback Valentine concert franchise na mangyayari sa Pebrero 15 (Sabado, 8:30 p.m.) sa PICC Plenary Hall.

Sa direksyon at konsepto ni Calvin Neria, ang inihahain ng kamangha-manghang musical spectacle na ito ang pinaka-romantikong Pinoy love songs na nagbigay kahulugan sa mga love stories ng ilang henerasyon ng di mabilang na mga Pilipino.

Dadalhin ng #LoveThrowback3 ang mga manonood sa isang roller coaster musical journey na magpapaalala sa kanila ng sakit, ligaya, kabiguan, pagkawagi, pait at tamis ng pagibig.

Kasama si Marc Lopez bilang musical director, ang mga loyal fans at music aficionados ay maaaring maghanda sa isang di malilimutang gabi ng musika habang aawitin ng live ng stellar cast ng show ang kanilang greatest hits gaya na lamang ng soulful classics ni Ella May na “Till My Heartache Ends” at “If The Feeling Is Gone;” ang di mapapantayang bersyon ni Luke Mejares ng “Kahit Kailan” and “Love Of My Life;” ang stirring na rendisyon ni Nina ng “Someday” at “Jelaous;” ang heart wrenching hits ni Juris na “Di Lang Ikaw” at “A Love To Last A Lifetime;” at ang anthemic masterpieces ni Ito Rapadas na “Tuloy Pa Rin” at “Maybe.” Marami pang iconic love songs na bahagi ng soundtrack ng love life ng mga Pinoy ang mapapanood sa concert.

Bahagi ng proceeds ng concert ay i-dodonate sa GASFI (Gig and the Amazing Sampaguita Foundation, Inc.) – isang non-stock at non-profit na organisasyon na pino-promote ang “Twenty Minutes at Bedtime, Read With Your Child” sa pagpapalakas ng family ties upang mapagibayo ang magmamahal ng isang bata sa pagaaral.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa #LoveThrowback3, i-like ang LoveThrowback3 sa Facebook. Para sa tikets, kontakin ang TicketWorld sa 891-9999 o bisitahin ang www.ticketworld.com.ph.