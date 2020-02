SHE’S SO LUCKY! Lovi Poe, tinikman sina Tony Labrusca at Marco Gumabao

ADVERTISING

TWO IN ONE. Kumbaga, hitting two birds in one stone dahil for the first time, makakasama ni Lovi Poe ang dalawang super hunk at super-duper sa kaseksihan na mga male actors natin sa kasalukuyan na sina Marco Gumabao at Tony Labrusca via the film Hindi Tayo Pwede na sinulat ni Ricky Lee at sa direksyon ni Joel Lamangan.

Ang pelikula na punom-puno ng kaseksihan dahil sa mga love scenes ni Lovi with the two hunks ang lalong nagpapakiliti sa imahinasyon ng mga nagaabang sa pelikula na mga fans ng dalawang binata na bukod sa mga girls,hindi rin patatalo ang mga bekis.

Sa katunayan, happy and thankful ang dalaga sa Regal Films dahil pinayagan siya ni Mother Lily Monteverde at Ms. Roselle Monteverde na gumawa ng project sa Viva Films na inaabangan ng may mga crush kina Marco at Tony.

Diskripsyon nga ni Lovi sa dalawang leading men niya, comfortable siya kina Marco at Tony habang ginagawa nila ang kanilang mga love scenes kahit walang humpay ang halikan at romansahan nila with Lovi.

Say nga ng dalaga: “Pareho silang masarap katrabaho. They both showed the right emotions required in every scene. First time ko to act with the both of them and it’s super fun kasi pareho silang maalaga,” na tinutukoy ni Lovi ay inalagaan siya nina Marco at Tony sa kanilang mga love scenes na medyo maselan.

In short, hindi inabuso ng dalawang binata ang mga eksena nila.

Sa showbiz kasi, may mga artist na kapag may love scene sila sa kapareha nilang babae, yong iba ay sinasadya ang pag-tsansing which is too off para sa babaeng kaeksena but with Marco and Tony, nirespeto nila sa Lovi.

Sa istorya, si Lovi ay girlfriend ni Tony na ang kaibigan nila na si Marco ay may lihim na pagmamahal sa dalaga.

Kuwento pa ng aktres sa grand presscon ng pelikula last Saturday: ”They’re both gentlemen. Si Marco, nakasama ko na sa ilang shows and campaigns and this is our first movie. He plays my best friend, Dennis. Si Tony naman plays Gab, my boyfriend, kaya lang, may nangyari sa kanya before our wedding.”

Kung ano ang sinasabi ni Lovi a nangyari kay Tony before their wedding ay malalaman natin sa kabuuan ng pelikula na showing na sa March 4 sa mga sinehan nationwide.